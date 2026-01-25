2026. január 25., vasárnap

Előd

Hamarosan találkozhat Putyin és Zelenszkij?

A háromoldalú konzultációkra január 23-án és 24-én került sor Abu Dhabiban

 2026. január 25. vasárnap. 10:03
„Nagyon közel vagyunk Putyin és Zelenszkij találkozójához” – mondta egy amerikai tisztviselő, akit az Axios hírportál idézett. A forrás megjegyezte, hogy előtte további háromoldalú tárgyalásokat kell szervezni.

Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin
Fotó: AFP/Ozan Kose, AFP/Pool/Vyacheslav Prokofyev

„Úgy gondoljuk, hogy ezeknek a találkozóknak a vezetők találkozója előtt meg kell történniük. Nem hisszük, hogy messze vagyunk ettől. Ha továbbra is a jelenlegi úton haladunk, el fogunk jutni oda„ – hangsúlyozta a tisztviselő.

Washington úgy véli, hogy az orosz, amerikai és ukrán képviselők háromoldalú tárgyalásai Abu-Dzabiban ”a várakozásoknak megfelelően alakultak„.

”Jól érezzük magunkat a jelenlegi helyzetben” – mondta egy másik amerikai tisztviselő az Axiosnak.

