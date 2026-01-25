Győzni fog a tábornokok pártja Mianmarban

Bezártak a szavazóhelyiségek Mianmarban (Burma) a harmadik és egyben utolsó forduló után, amelyet széles körben színlelt választásoknak tekintenek - írja a BBC. Mint olvasható, sok népszerű pártnak tiltották meg az indulást, és az ország nagy részén nem lehet voksolni az öt éve tartó polgárháború miatt. A kormányzó katonai junta által támogatott domináns formáció várhatóan elsöprő győzelmet arat.

A jelenlegi rezsim elutasította a választásokkal kapcsolatos nemzetközi kritikákat, fenntartva, hogy azok szabadok és tisztességesek voltak.

A BBC megjegyzi, hat szervezet, köztük a hadsereg által támogatott Uniós Szolidaritási és Fejlesztési Párt (USDP), országszerte indított jelölteket, míg további 51 formáció és független jelölt úgy döntött, hogy állami és regionális szinten méretteti meg magát. Két korábbi fordulót rendeztek december 28-án és január 11-én, amelyeken az USDP elsöprő győzelmet aratott. A katonák favorizálta szervezet a legutóbbi, 2020-as szabad referendumon a parlamenti helyek mindössze hat százalékát szerezte meg.

A parlamentnek két hónapon belül kell összeülnie azért, hogy új elnököt válasszon. Az országban mindenki arra számít, hogy ez a puccsvezér, Min Aung Hlaing tábornok lesz a győztes.

A katonai junta 2021-ben puccsal vette át az irányítást Mianmar felett, megbuktatva a Nobel-békedíjas Aung Szan Szú Csí vezette választott polgári kormányt. A politikus továbbra is őrizetben van, és sok más ellenzéki csoporthoz hasonlóan az általa preferált Demokrácia Nemzeti Ligáját is feloszlatták. A hadsereg jelenleg nem csak a puccsot el nem ismerő fegyveres ellenállókkal, hanem a saját milíciákkal rendelkező etnikai hadseregekkel is harcot folytat Burma területén.