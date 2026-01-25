Elvitte a szennypálmát Szarajevó

Szarajevó volt vasárnap reggel a világ legszennyezettebb levegőjű városa - írja a Vajdaság Ma a bosznia-hercegovinai médiumok jelentése alapján. A kosztömeget érzékeltető index 359-es mutatón állt - derül ki a levegőminőség mérésével foglalkozó IQAir adataiból.

Ez azt jelenti, hogy a levegő minősége a „veszélyes” kategóriába tartozott, s ebben a szegmensben már nem csak a gyerekek, idősek és krónikus betegek, de mindenki tapasztalhat súlyosabb egészségügyi hatásokat. A helyzet azért aggasztó, mert Bosznia-Hercegovina fővárosa korábban sem a jó levegőjéről volt híres.