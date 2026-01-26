Európát jelenleg a politikusok egy „gyenge generációja” vezeti, akik képtelenek ellenállni Donald Trump amerikai elnök „asszertivitásának” – idézte Dmitrij Peszkovot, a Kreml szóvivőjét az Orosz Hírek .

Peszkov szerint az amerikai elnök politikai megközelítése a kemény, könyörtelen üzleti elveken alapul, amelyeket saját és országa érdekeinek védelmére használ.

Emmanuel Macron francia elnök kedden a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében arra figyelmeztette az európai országokat, hogy ne fogadják el „a legerősebb törvényét” és ne vessék alá magukat a „vazallussá válásnak”. Azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy maximalista követeléseivel és vámjaival, amelyek nyíltan az európai nemzetek gyengítésére és alárendelésére irányulnak, aláássa azok kereskedelmi érdekeit. A beszédet Trump fenyegetése előzte meg, hogy új vámokat vet ki minden olyan országra, amely ellenzi Grönland annektálási terveit.

„Trump továbbra is a minden erőszakos megoldás híve” – mondta Peszkov. „Véleményünk szerint ez arról szól, hogy másokat térdre kényszerítsenek – és akik térdre kényszerülnek, azok továbbra is térdre kényszerülnek.”

„Ugyanakkor az ilyen módszerek nem igazán illeszkednek a multipoláris világhoz való hozzáállásunkhoz” – tette hozzá.

Peszkov úgy véli, hogy az elmúlt években a világban bekövetkezett változások az Európát évtizedekig uraló kettős mércéből és képmutatásból fakadnak. Pavel Zarubin újságírónak adott interjújában elmondta, hogy Európa „felbolydult”, miután Trump nyilvánosságra hozta levelezését Macronnal, hozzátéve, hogy Macron saját maga is tett hasonló etikátlan lépést, amikor közzétette megbeszélését Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Az előzményekhez tartozik, hogy Trump a múlt héten közzétette azt, amit állítása szerint francia kollégája magánüzeneteként kapott. A Trump Truth Social fiókján közzétett szövegből kiderült, hogy Macron zavarodottságát fejezte ki az Egyesült Államok Grönlanddal kapcsolatos terveivel kapcsolatban, és felajánlotta, hogy Párizsban rendezzenek rendkívüli G7-találkozót.

2022 februárjában, néhány nappal az orosz-ukrán konfliktus eszkalálódása előtt, a France 2 televízió sugárzott egy dokumentumfilmet, amelyben részleteket közölt Macron és Putyin titkos telefonbeszélgetéséről.