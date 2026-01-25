Külföld
A Lázár Csoport pusztító csapást mért a kelet-ukrajnai fronton + VIDEÓ
A bevetést az orosz páncélosok szenvedték meg
Az Ukrán Nemzeti Gárda egyik legsikeresebb drónegysége, a Lázár Csoport újabb jelentős csapást mért az orosz erőkre: a kötelék még bevetése előtt megsemmisített több mint egy tucat orosz páncélos járművet a kelet-ukrajnai fronton.
Az egység a limani frontszakaszon, a Harmadik Hadtest részeként hajtotta végre az akciót, amelynek során összesen 13 orosz járművet iktattak ki. A művelet előkészítéseként a Nemzeti Gárda felderítő drónjai az Ukrán Állami Határőrszolgálat egyik egységével együttműködve azonosították a célpontokat és követték az ellenséges mozgásokat.
A Lázár Csoport éjszakai bevetésekre alkalmas drónokat használt, amelyek pontos csapásokat mértek az orosz járművekre és állásokra. A támadás gyorsasága és összehangoltsága miatt az orosz egységeknek esélyük sem volt a reagálásra.
Az akció következtében 10 páncélozott harcjármű, 2 teherautó, valamint egy üzemanyag-szállító tartálykocsi semmisült meg. A megsemmisítésről az ukrán fél videófelvételt is közzétett.
Az orosz páncélos hadtest így még azelőtt harcképtelenné vált, hogy tényleges támadást indíthatott volna az ukrán állások ellen.