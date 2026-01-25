2026. január 25., vasárnap

Előd

EUR 382.59 Ft
USD 326.00 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

A Lázár Csoport pusztító csapást mért a kelet-ukrajnai fronton + VIDEÓ

A bevetést az orosz páncélosok szenvedték meg

MH
 2026. január 25. vasárnap. 12:03
Megosztás

Az ukránok éjszakai bevetésekre alkalmas drónokat használtak, amelyek pontos csapásokat mértek az orosz állásokra - írta meg a Mandiner.

A Lázár Csoport pusztító csapást mért a kelet-ukrajnai fronton + VIDEÓ
Az ukránok éjszakai bevetésekre is alkalmas drónokat használtak, amelyek pontos csapásokat mértek az orosz állásokra (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/The 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade/

Az Ukrán Nemzeti Gárda egyik legsikeresebb drónegysége, a Lázár Csoport újabb jelentős csapást mért az orosz erőkre: a kötelék még bevetése előtt megsemmisített több mint egy tucat orosz páncélos járművet a kelet-ukrajnai fronton.

Az egység a limani frontszakaszon, a Harmadik Hadtest részeként hajtotta végre az akciót, amelynek során összesen 13 orosz járművet iktattak ki. A művelet előkészítéseként a Nemzeti Gárda felderítő drónjai az Ukrán Állami Határőrszolgálat egyik egységével együttműködve azonosították a célpontokat és követték az ellenséges mozgásokat.

A Lázár Csoport éjszakai bevetésekre alkalmas drónokat használt, amelyek pontos csapásokat mértek az orosz járművekre és állásokra. A támadás gyorsasága és összehangoltsága miatt az orosz egységeknek esélyük sem volt a reagálásra.

Az akció következtében 10 páncélozott harcjármű, 2 teherautó, valamint egy üzemanyag-szállító tartálykocsi semmisült meg. A megsemmisítésről az ukrán fél videófelvételt is közzétett.

Az orosz páncélos hadtest így még azelőtt harcképtelenné vált, hogy tényleges támadást indíthatott volna az ukrán állások ellen.

Objektum doboz

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink