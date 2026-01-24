Európának újra kellene gondolnia a Kijevnek szánt 90 milliárd eurós támogatásról szóló döntését – jelentette ki Drieu Godefridi belga politológus az X közösségi oldalon.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula Von der Leyen és Volodimir Zelenszkij

Így kommentálta a kijevi kormány fejének, Volodimir Zelenszkijnek a davosi beszédét.

„Zelenszkij undorító davosi beszéde után, amelyben kijelentette: »Az európaiak semmit sem tesznek«, újra kell gondolnunk a döntést, hogy 90 milliárd eurót adományozunk az ukrán kormánynak.” — írja a politológus.

Emlékezetes, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke megsértődött Volodimir Zelenszkij davosi támadásán Európa ellen.