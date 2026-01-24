Ursula von der Leyen megkerülné a parlamentet

Az Európai Bizottság a parlamenti blokád ellenére is kész lépni a Mercosur-megállapodás ügyében: Ursula von der Leyen szerint „egyértelmű érdek” fűződik ahhoz, hogy a szabadkereskedelmi egyezmény előnyei mielőbb érvényesüljenek. Brüsszel egyetlen feltételt szabott, ám a terv már most komoly ellenállást vált ki több tagállamban, elsősorban a gazdák védelmében fellépő Franciaországban.

Az Európai Bizottság fontolgatja, hogy a parlamenti blokád ellenére ideiglenesen hatályba lépteti a Mercosur-országcsoporttal kötött szabadkereskedelmi megállapodást. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben úgy fogalmazott: az Európai Unió „készen áll a cselekvésre”, amint a Mercosur egyik tagállama ratifikálja az egyezményt – számol be róla a Welt cikke alapján a Magyar Nemzet.

Von der Leyen szerint „egyértelmű érdek fűződik ahhoz, hogy a megállapodás előnyei a lehető leghamarabb megvalósuljanak”, ugyanakkor hangsúlyozta: hivatalos döntés egyelőre nem született az ideiglenes végrehajtásról. Az Európai Parlament szerdán halasztotta el a ratifikációt, hogy jogi felülvizsgálatot végezzen, amely akár hónapokig is eltarthat – írja a portál.

A brüsszeli terv azonban komoly politikai feszültségeket kelt. Franciaország továbbra is határozottan ellenzi a megállapodást, a kormány a gazdák védelmére hivatkozva próbálja lassítani a folyamatot. Ezzel szemben Friedrich Merz sajnálatosnak nevezte az Európai Parlament döntését, és nyíltan támogatja a megállapodás ideiglenes alkalmazását – fogalmaznak.

A WELT TV-nek nyilatkozva Martin Hagen, az R21 agytröszt ügyvezető igazgatója azt állította: a Zöldek súlyos hitelességi válságba kerültek a Mercosur-szavazás után, és szerinte saját erkölcsi normáikat is megsértették.

A Mercosur-megállapodás célja az Európai Unió és a dél-amerikai országcsoport – Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay – közötti vámok eltörlése. Az egyezmény többek között az argentin marhahús és a német autóipari export előtt nyitná meg a piacokat, és a világ egyik legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét hozná létre, több mint hétszázmillió fogyasztót érintve.

Bár Európában egyre erősebb az ellenállás, a dél-amerikai országok körében a megállapodás kifejezetten népszerű, és a ratifikáció ott szinte biztosra vehető. Ez pedig újabb kérdéseket vet fel arról, meddig mehet el Brüsszel a nemzeti és parlamenti kifogások figyelmen kívül hagyásában.

A Mercosur-megállapodás az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok (Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay) közötti szabadkereskedelmi egyezmény. Célja a vámok eltörlése és a kereskedelem bővítése, különösen az agrár- és ipari termékek piacán. Az egyezmény lehetővé tenné, hogy olcsó dél-amerikai mezőgazdasági termékek nagy mennyiségben jelenjenek meg az uniós piacon. Ez súlyosan veszélyeztetné az európai – köztük a magyar – gazdák megélhetését, mivel a Mercosur-országokban jóval enyhébb szabályok vonatkoznak a termelésre.