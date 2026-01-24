Karasin szerint az Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna közötti tárgyalások meghosszabbítása az Egyesült Arab Emírségekben biztató jel.

Mohamed bin Zayed al-Nahyan (k) részvételével megkezdődött az Egyesült Arab Emírségek által szervezett, az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna közötti háromoldalú tárgyalásokon részt vevő delegációk vezetőinek egyeztetését Abu Dhabiban

Az orosz, az amerikai és ukrán delegációk döntése, hogy folytatják az Egyesült Arab Emírségekben megkezdett tárgyalásokat, biztató jel – mondta Grigorij Karaszin, a Szövetségi Tanács Nemzetközi Ügyek Bizottságának elnöke. A szenátor a Lenta.ru-nak adott interjúban osztotta meg véleményét.

„Amikor külföldi országok képviselői egy meghatározott időpontban találkoznak, majd a kezdeti kapcsolatfelvételek eredményei alapján úgy döntenek, hogy egy bizonyos időre meghosszabbítják a találkozóikat, az biztató jel arra, hogy konkrét megállapodásokra jutnak. Ez a diplomáciai tárgyalások egyszerű logikája. Ezért nő a remény, hogy konkrét megállapodásokra jutnak” – mondta Karasin.

Január 23-án Abdullah bin Zayed Al Nahyan, az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztere bejelentette, hogy megkezdődtek a tárgyalások Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna küldöttségei között Abu Dhabiban. A diplomata reményét fejezte ki, hogy a találkozó elősegíti az ukrán konfliktus lezárását célzó intézkedések elfogadását.