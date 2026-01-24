Külföld
Oroszország biztató jeleket lát az Ukrajnával és az Egyesült Arab Emírségekben folytatott tárgyalásokon
Nő a remény
Az orosz, az amerikai és ukrán delegációk döntése, hogy folytatják az Egyesült Arab Emírségekben megkezdett tárgyalásokat, biztató jel – mondta Grigorij Karaszin, a Szövetségi Tanács Nemzetközi Ügyek Bizottságának elnöke. A szenátor a Lenta.ru-nak adott interjúban osztotta meg véleményét.
„Amikor külföldi országok képviselői egy meghatározott időpontban találkoznak, majd a kezdeti kapcsolatfelvételek eredményei alapján úgy döntenek, hogy egy bizonyos időre meghosszabbítják a találkozóikat, az biztató jel arra, hogy konkrét megállapodásokra jutnak. Ez a diplomáciai tárgyalások egyszerű logikája. Ezért nő a remény, hogy konkrét megállapodásokra jutnak” – mondta Karasin.
Január 23-án Abdullah bin Zayed Al Nahyan, az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztere bejelentette, hogy megkezdődtek a tárgyalások Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna küldöttségei között Abu Dhabiban. A diplomata reményét fejezte ki, hogy a találkozó elősegíti az ukrán konfliktus lezárását célzó intézkedések elfogadását.