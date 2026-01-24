Nagyon megéri fegyvert szállítani Ukrajnának

Rekord rövid idő alatt megduplázódott a vagyona annak a cseh kereskedő-üzletembernek, akinek a cége Ukrajna számára szállít lőszereket. Michal Strnad már 36,9 milliárd dollárral rendelkezik, ezzel a hadiipar leggazdagabb embere lett.

A Bloomberg amerikai hírügynökség szerint egy Ukrajna számára lövedékeket szállító cseh vállalkozó a világ katonai-ipari komplexumának leggazdagabb üzletemberévé vált. A tudósítás szerint

Michal Strnad vagyona az elmúlt időszakban 36,9 milliárd dollárra nőtt.

Strnad válalkozás-csoportjának fő profilját a Csehszlovák Csoport (CSG) holdingja jelenti, amely Ukrajna egyik nagy fegyverszállítója, vette észre a hirado.hu.

Kiderült, hogy Strnad tőkéje valójában egyik napról a másikra duplázódott meg, miután a vállalat részvényárfolyama 28 százalékkal megugrott, az első nyilvános részvénykibocsátás során a CSG mintegy 3,3 milliárd eurót gyűjtött össze.

A cikkben ugyanakkor megjegyzik, hogy a holdingrendszer az ukrajnai háború kezdete után a katonai kiadások éles növekedésének egyik fő haszonélvezőjévé vált, tekintettel arra, hogy például 2024-ben a CSG az Ukrajna Fegyveres Erői számára kezdeményezett cseh lőszerbeszerzés egyik kulcsszereplője lett.

A Strana Today a beszámolóban arra is emlékeztet, hogy a The Wall Street Journal az ukrajnai háborút egy hatalmas fegyvervásárnak nevezte, amelynek során a gyártók megmutathatják fegyvereiket, valódi harcban tesztelhetik őket, és a különböző fegyverek jellemzőiről szóló viták segíthetnek alakítani az elkövetkező évekre vonatkozó katonai beszerzéseket.