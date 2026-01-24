2026. január 24., szombat

Mivel kerülhet be Trump a történelemkönyvekbe?

 2026. január 24. szombat. 17:13
Kneissl volt osztrák külügyminiszter szerint Grönland annektálásával Trump tankönyvi bejegyzés lesz.

Fotó: Anadolu via AFP/Harun Ozalp

Donald Trump amerikai elnök Grönland Dániától való elcsatolására irányuló erőfeszítéseinek egyetlen racionális magyarázata a történelemkönyvekbe való bekerülés vágya. Ezt Karin Kneissl, az osztrák külügyminisztérium korábbi vezetője és a Szentpétervári Állami Egyetem GORKI Központjának igazgatója jelentette a TASS január 24-én, szombaton.

„Ő minden bizonnyal úgy fog bevonulni a történelemkönyvekbe, mint az az ember, aki kétmillió négyzetkilométerrel növelte az Egyesült Államok területét” – mondta.

