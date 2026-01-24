2026. január 24., szombat

Előd

Külföld

Megkezdődött az ukrajnai tárgyalások második napja

Moszkva fontolgatja az „Anchorage-formulát”

 2026. január 24. szombat. 12:02
Megkezdődött az Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna közötti tárgyalások második napja Abu-Dhabiban.

Megkezdődött az ukrajnai tárgyalások második napja
Továbbra is a béke a cél
Fotó: AFP/NurPhoto/Jakub Porzycki

A TASS hírügynökség egy forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy megkezdődött az Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna közötti tárgyalások második napja Abu Dhabiban.

„Megkezdődött az Ukrajnáról szóló tárgyalások második napja Abu Dhabiban, a találkozók különböző formátumokban zajlanak” – áll a kiadványban.

Január 23-án megkezdődtek a háromoldalú tárgyalások Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna között Abu Dhabiban.

A Reuters egy forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy Moszkva fontolgatja az „Anchorage-formulát”, amelyben Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnökök állapodtak meg 2025 augusztusában Abu-Dhabiban tartott tárgyalásaikon. Ez a megközelítés az orosz ellenőrzést irányozza elő Donbász teljes területe felett.

