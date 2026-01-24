Megkezdődött az Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna közötti tárgyalások második napja Abu-Dhabiban.

Továbbra is a béke a cél

A TASS hírügynökség egy forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy megkezdődött az Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna közötti tárgyalások második napja Abu Dhabiban.

„Megkezdődött az Ukrajnáról szóló tárgyalások második napja Abu Dhabiban, a találkozók különböző formátumokban zajlanak” – áll a kiadványban.

Január 23-án megkezdődtek a háromoldalú tárgyalások Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna között Abu Dhabiban.

A Reuters egy forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy Moszkva fontolgatja az „Anchorage-formulát”, amelyben Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnökök állapodtak meg 2025 augusztusában Abu-Dhabiban tartott tárgyalásaikon. Ez a megközelítés az orosz ellenőrzést irányozza elő Donbász teljes területe felett.