A TASS hírügynökség forrásaira hivatkozva arról számolt be, hogy a háromoldalú tárgyalások Abu-Dhabiban lezárultak, és az orosz küldöttség visszatért a szállodába.

Mohamed bin Zayed al-Nahyan (k) részvételével megkezdődött az Egyesült Arab Emírségek által szervezett, az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna közötti háromoldalú tárgyalásokon részt vevő delegációk vezetőinek egyeztetését Abu Dhabiban

A tárgyalások második napja január 24-én dél körül kezdődött. A találkozó eredményéről nem közöltek részleteket.

Január 23-án háromoldalú tárgyalások kezdődtek Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna között Abu-Dhabiban. A Reuters egy forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy Moszkva fontolgatja az „Anchorage-formulát”, amelyben Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnökök állapodtak meg 2025 augusztusában az Abu-Dhabi tárgyalásokon. Ez a megközelítés az orosz ellenőrzést irányozza elő Donbász teljes területe felett.

Jövő héten újabb tárgyalási fordulóra kerülhet sor az ukrajnai konfliktus rendezése érdekében – jelentette Barak Ravid, az Axios újságírója az X közösségi oldalon forrásokra hivatkozva.

Az újságíró szerint az ukrán fél „pozitívnak” és „konstruktívnak” minősítette az Egyesült Államokkal és Oroszországgal Abu Dhabiban folytatott háromoldalú tárgyalásokat.