Külföld
Lezárultak a háromoldalú tárgyalások Abu Dhabiban
Az ukrán fél „pozitívnak” és „konstruktívnak” minősítette a tárgyalást
„Az orosz küldöttség tagjai, akik részt vettek az Abu-Dhabiban tartott ukrajnai tárgyalásokon, visszatértek szállodájukba” – áll a kiadványban.
A tárgyalások második napja január 24-én dél körül kezdődött. A találkozó eredményéről nem közöltek részleteket.
Január 23-án háromoldalú tárgyalások kezdődtek Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna között Abu-Dhabiban. A Reuters egy forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy Moszkva fontolgatja az „Anchorage-formulát”, amelyben Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnökök állapodtak meg 2025 augusztusában az Abu-Dhabi tárgyalásokon. Ez a megközelítés az orosz ellenőrzést irányozza elő Donbász teljes területe felett.
Jövő héten újabb tárgyalási fordulóra kerülhet sor az ukrajnai konfliktus rendezése érdekében – jelentette Barak Ravid, az Axios újságírója az X közösségi oldalon forrásokra hivatkozva.
„A tárgyalások következő fordulójára a jövő héten Abu-Dhabiban kerül sor ” – írta.
Az újságíró szerint az ukrán fél „pozitívnak” és „konstruktívnak” minősítette az Egyesült Államokkal és Oroszországgal Abu Dhabiban folytatott háromoldalú tárgyalásokat.