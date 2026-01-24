2026. január 24., szombat

Előd

EUR 382.59 Ft
USD 326.00 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Lezárultak a háromoldalú tárgyalások Abu Dhabiban

Az ukrán fél „pozitívnak” és „konstruktívnak” minősítette a tárgyalást

MH
 2026. január 24. szombat. 14:05
Megosztás

A TASS hírügynökség forrásaira hivatkozva arról számolt be, hogy a háromoldalú tárgyalások Abu-Dhabiban lezárultak, és az orosz küldöttség visszatért a szállodába.

Lezárultak a háromoldalú tárgyalások Abu Dhabiban
Mohamed bin Zayed al-Nahyan (k) részvételével megkezdődött az Egyesült Arab Emírségek által szervezett, az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna közötti háromoldalú tárgyalásokon részt vevő delegációk vezetőinek egyeztetését Abu Dhabiban
Fotó: AFP/UAE Presidential Court

„Az orosz küldöttség tagjai, akik részt vettek az Abu-Dhabiban tartott ukrajnai tárgyalásokon, visszatértek szállodájukba” – áll a kiadványban.

A tárgyalások második napja január 24-én dél körül kezdődött. A találkozó eredményéről nem közöltek részleteket.

Január 23-án háromoldalú tárgyalások kezdődtek Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna között Abu-Dhabiban. A Reuters egy forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy Moszkva fontolgatja az „Anchorage-formulát”, amelyben Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnökök állapodtak meg 2025 augusztusában az Abu-Dhabi tárgyalásokon. Ez a megközelítés az orosz ellenőrzést irányozza elő Donbász teljes területe felett.

Jövő héten újabb tárgyalási fordulóra kerülhet sor az ukrajnai konfliktus rendezése érdekében – jelentette Barak Ravid, az Axios újságírója az X közösségi oldalon forrásokra hivatkozva.

„A tárgyalások következő fordulójára a jövő héten Abu-Dhabiban kerül sor ” – írta.

Az újságíró szerint az ukrán fél „pozitívnak” és „konstruktívnak” minősítette az Egyesült Államokkal és Oroszországgal Abu Dhabiban folytatott háromoldalú tárgyalásokat.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink