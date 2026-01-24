Trump a Truth Social platformon írt bejegyzésében azt állította, hogy Kanada ellenzi az általa tervezett Golden Dome (Aranykupola) rakétavédelmi rendszert, amely Izrael Iron Dome (Vaskupola) rendszerét veszi alapul.

„Kanada ellenzi a Golden Dome Grönland felett történő megépítését, annak ellenére, hogy a Golden Dome védené Kanadát. Ehelyett a kínaiakkal való üzleti együttműködés mellett szavaztak, akik az első évben „fel fogják falni” őket!” – írta Trump.

Az elnök kijelentette, hogy szeretné, ha a Golden Dome Grönlandot is lefedné, amelyet az elszakítással fenyegetett Dániától, és azzal érvelt, hogy az Északi-sarkvidék feletti ellenőrzés lehetővé tenné az Egyesült Államok számára, hogy ellensúlyozza Oroszország és Kína befolyását, vette észre az Orosz Hírek.

Trump a héten Davosban elmondott beszédében kijelentette, hogy Kanadának hálásnak kell lennie az Egyesült Államoknak a védelemért, és azt állította, hogy „Kanada az Egyesült Államok miatt él”.

Mark Carney kanadai miniszterelnök visszautasította ezt a vádat, és tagadta, hogy országa sikereit déli szomszédjának köszönheti, és kijelentette, hogy az „amerikai hegemónián” alapuló világrend „megtörésen megy keresztül”.

Trump később Carney megjegyzésére úgy reagált, hogy visszavonta meghívását a „Béketanácsából”, egy új testületbe, amelynek célja a világ konfliktusainak megoldása.

Peking tagadta, hogy más országok érdekeit akarná aláásni az Északi-sarkvidéken. „Az úgynevezett „kínai fenyegetés” alaptalan. Kína ellenzi az alaptalan narratívák kitalálását és Kína felhasználását önző célok elérése érdekében” – mondta csütörtökön Guo Jiakun, a kínai külügyminisztérium szóvivője.