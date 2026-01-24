Kanada egy része Amerikát választaná?

Az amerikai pénzügyminiszter szerint hamarosan népszavazást tarthatnak Kanada leggazdagabb, Alberta tartományának függetlenségéről, valamint az Egyesült Államokhoz való csatlakozás lehetősége is felmerült. Scott Bessent kijelentése újabb diplomáciai feszültséget okozhat Washington és Ottawa között.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter egy interjúban arról beszélt, hogy népszavazást tarthatnak a kanadai Alberta tartomány függetlenségéről – írja a Strana Today cikke alapján a hirado.hu. A kijelentés Jack Posobiec amerikai podcasterrel folytatott beszélgetésében hangzott el, a felvétel érintett részletei pedig gyorsan elterjedtek a politikai Telegram-csatornákon.

Az amerikai pénzügyminiszter Albertát az Egyesült Államok partnerének nevezte, hangsúlyozva a tartomány gazdasági és társadalmi sajátosságait. „Kiváló természeti erőforrásokkal rendelkeznek. Alberta lakói rendkívül független gondolkodású emberek. Pletykák keringenek arról, hogy népszavazást tarthatnak, kívánnak-e Kanada részei maradni vagy sem” – fogalmazott Scott Bessent.

Alberta kiemelt szerepet játszik Kanada gazdaságában, ugyanis itt zajlik az ország olajtermelésének jelentős része, miközben az ebből származó bevételek újraelosztása régóta viták tárgya a tartomány és a szövetségi kormány között.

Ez a feszültség hozzájárult ahhoz, hogy Albertában időről időre felmerül az elszakadás, illetve az Egyesült Államokhoz való csatlakozás gondolata. A támogatók szerint a tartomány amerikai államként kedvezőbb gazdasági és politikai pozícióba kerülhetne.

A kijelentések tovább szították a meglévő feszültségeket, ugyanis Kanada nemrég – több mint száz év után először – amerikai inváziót szimuláló hadgyakorlatot tartott, amely az ország válaszlépéseit modellezte egy esetleges déli támadás esetén.

Egyes jelentések szerint Ottawa rövid időn belül, akár napokon belül is számolhat egy amerikai katonai fellépéssel, beleértve stratégiai szárazföldi és tengeri pozíciók elfoglalását is.