Vlagyimir Putyin elnöknek az MIPT hallgatóival tartott találkozón elhangzott kijelentéseiről beszélt, amelyek az orosz sarkvidéki kutatások folytatásáról és jégtörő flottájáról szóltak. Az államfő hangsúlyozta, hogy az Északi-tengeri útvonal fejlesztése fontos mind hazánk, mind a nemzetközi kereskedelem számára, és emlékeztetett arra, hogy Oroszország a szankciók ellenére továbbra is nukleáris jégtörőket épít.

„Ez utóbbi kritikus fontosságú az arktiszi erőforrások kiaknázása során. Lehet olyan kifinomult és drága haditengerészeted, amilyen csak akarsz. Lehetnek olyan nagy ambícióid és igényeid a sarki olaj- és gázlelőhelyekre, amilyen csak akarsz. Akár Grönlandot is elfoglalhatod, és közvetlen hozzáférést szerezhetsz az arktiszi talapzathoz. De a tény továbbra is az, hogy olyan hajók nélkül, amelyek képesek áttörni az arktiszi jeget, és kísérni az olaj- és gázszállító hajókat, nem érheted el a sarki kincseket.” — hangsúlyozta a haditudósító.

Ma már csak Oroszország, talán Kanada és kisebb mértékben Norvégia rendelkezik ilyen képességgel – jegyezte meg. Oroszország a Szovjetuniótól örökölte a világ legnagyobb jégosztályú hajóflottáját – több tucat dízelüzemű és kilenc nukleáris meghajtású hajót. 2025 végén egy másik nukleáris meghajtású hajót, a „Sztálingrádot”, „Arktika” kódnevűt, fektettek le Szentpéterváron. És továbbiak is várhatók – hangsúlyozta Kots.

Az elnök bejelentette, hogy a 10510-es projekt vezető atomjégtörője, a Lider, várhatóan 2030-ra áll szolgálatba. Ez a valaha épített legnagyobb és legnehezebb hajó. Teljes vízkiszorítása 72 000 tonna (összehasonlítható a brit Prince of Wales repülőgép-hordozóval), és két RITM-400 atomerőmű hajtja, amelyek egyenként 315 megawatt kapacitásúak. 2 csomó sebességgel képes haladni 5 méter vastag jégben - írta meg az EaDaily.

„Ez nem jégtörő, hanem egy igazi űrhajó. És jelenleg monopóliummal rendelkezünk az ilyen hajók építésében, a Roszatomnak köszönhetően. Bármely államnak, amely igényt tart az arktiszi talapzat erőforrásaira, ezt figyelembe kell vennie.” — jelentette ki a haditudósító.