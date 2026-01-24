Grönland hozhatja el az orosz-európai békét?

Donald Trump ragaszkodása Grönlandhoz nem csak Dániának, de Európának sem tetszik. A szigetért folytatott küzdelem olyan államokat is közel hozhat egymáshoz, akik jelenleg nincsenek jó viszonyban. Felmerülhet a kérdés, hogy Grönland miatt összefoghat-e Európa és Oroszország, hátuk mögött hagyva a szankciókat és a megszakított kapcsolatot, ami az orosz-ukrán háború miatt alakult ki.

Miután Trump egyre nagyobb nyomást fejt ki Dániára, hogy mondjon le Grönlandról, joggal merül fel a kérdés, hogy az Európai Unió felvállalja-e a kétfrontos háborút egyszerre Oroszországgal és az Egyesült Államokkal, vagy valamilyen lépést tesz annak érdekében, hogy legalább az egyik oldalról enyhüljön a nyomás - mondta a Magyar Hírlapnak Somkuti Bálint. A biztonságpolitikai szakértő hozzátette, miután előbb-utóbb az ukrán háborúval kapcsolatban az Európai Unió kénytelen lesz tárgyalni Oroszországgal, ezért azt a lépést, amelyben a volt finn külügyminisztert Oroszország irányában megbízott különleges ENSZ megbízottá akarják kinevezni, akár abba az irányba is értékelhető, hogy az Európai Unió keresi az enyülést Oroszország irányába.

„Azonban ismerve a fennálló ideológiai és gazdasági érdekütközéseket, ennek nagyon kicsi az esélye” - fogalmazott a szakértő.