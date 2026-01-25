Franciaország felkészül

A francia fegyveres erők nagyszabású Orion 26 hadgyakorlatra készülnek, amelyek három hónapon át tartanak, és 24 ország katonáinak részvételével zajlanak majd – számol be róla a BFMTV.

A hadgyakorlatok február 8-án kezdődnek Franciaország atlanti-óceáni partvidékén, és április 30-ig tartanak.

A gyakorlatokon 12 500 francia katona vesz részt, továbbá 25 hadihajó – köztük a „Charles de Gaulle” repülőgép-hordozó –, 140 repülőgép és helikopter, valamint mintegy 1200, különböző típusú pilóta nélküli eszköz.

Várhatóan 24 másik ország katonái is csatlakoznak, főként európai államokból, valamint az Egyesült Államokból, Kanadából és az Egyesült Arab Emírségekből.

Franciaország legutóbb 2023-ban rendezett hasonló léptékű hadgyakorlatot. Az idei műveletek „különösen magas fokú realizmussal” zajlanak, amely lehetővé teszi a modern konfliktus minden szakaszának modellezését – a hibrid hadviseléstől a nagy intenzitású katonai összecsapásokig.

A kiképzés tengeri partraszállási és légideszant-műveletekkel kezdődik. A forgatókönyv szerint a katonák egy fiktív partnerállamot, Arlandát támogatják, amely keleti irányban terjeszkedő szomszédjával, Merkúrral szemben védekezik - írta meg a karpatalja.info.

Április 7. és 30. között a hadgyakorlatok Champagne térségének (Kelet-Franciaország) katonai táboraira tevődnek át, ahol a fegyveres erők az „európai hadseregek NATO-struktúrákba való teljes integrációs képességét” gyakorolják.

A gyakorlatok során Franciaország 12 minisztériumot von be annak tesztelésére, miként reagálnak és működnek együtt a polgári és katonai intézmények az ellenség hibrid akcióival szemben – hasonlóan ahhoz, ami egy esetleges konfrontáció során történhetne Oroszországgal a NATO keleti szárnyán.

A francia fegyveres erők emellett innovációkat is tesztelnek a dróntechnológia, a műholdzavarás és a rádióelektronikai hadviselés területén.