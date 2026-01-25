Fogynak az oroszok?

Annak ellenére, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nyolc gyermek vállalására és „az ókori Oroszország hagyományos nagycsaládos rendszeréhez való visszatérésre” szólított fel, a teljes születési arány tizedik éve egymás után csökken. Az oroszországi teljes születési arány, amely a szülőképes korú nőkre jutó átlagos gyermekszámot tükrözi, 2025 végére a tizedik éve egymás után csökkent, derült ki a Rossztat adataiból, írja a TMT.

Decemberre a termékenységi ráta 1,374-re esett vissza (szemben a 2024 végi 1,4-gyel). A tavalyi adat a legalacsonyabb volt 2006 óta, amikor a mutató 1,305 volt. Az ország modern történelmének legmagasabb teljes termékenységi rátáját a Rossztat 2015-ben regisztrálta – 1,762. Azóta 0,388 pontot, azaz 22%-ot veszített, ami a legnagyobb csökkenés az 1990-es évek óta, amikor a ráta a Szovjetunió utolsó évében mért 1,892-ről 1999-re 1,157-re esett vissza. Ugyanakkor a nyilvánosan elérhető statisztikák a modern történelem során soha nem jegyezték a termékenységi ráta 10 egymást követő évben történő csökkenését, írta meg a karpatalja.info.

Annak ellenére, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nyolc gyermek vállalására és az „ókori Oroszország hagyományos nagycsalád-méretéhez való visszatérésre” szólított fel, a harmadik és a további gyermekek aránya is csökkent. Decemberben 0,362 volt (szemben az egy évvel korábbi 0,376-tal), és a háború előtti szint (2021-ben 0,364) alá esett.

Nem tudni biztosan, hogy hány gyermek születik Oroszországban. Tavaly ősszel a Rossztat titkosította azokat a statisztikákat, amelyeket korábban havonta tett közzé. A legfrissebb elérhető adatok azt mutatják, hogy 2024-ben a születések száma 1,222 millió csecsemőre csökkent – ez a legalacsonyabb érték 1999 óta. 2014-hez képest a születési arány egyharmadával csökkent, míg 2025 január-márciusában még a 18. és 19. század fordulója óta antirekordot döntött – 288 ezer gyermek született három hónap alatt.

Az ötödik elnöki ciklusának kezdete után indított nemzeti projektek részeként Putyin követelte, hogy a teljes termékenységi rátát 2030-ra 1,6-ra, 2036-ra pedig 1,8-ra emeljék, azaz a Szovjetunió utolsó évei óta a legmagasabb szintre. Ezeket a célokat a hatóságok a „családközpontúság” demográfiai stratégiájában határozták meg.

Ezen stratégia részeként a tisztviselők a család és a házasság intézményének megerősítését, valamint a „hagyományos családi értékek” előmozdítását tervezik: nagycsaládosok képeinek bevezetését tervezik a reklámokban és a médiatartalmakban, valamint állami díjak bevezetését a sok unokával rendelkező nagyszülők számára.

Amikor Putyin 2018-ban megkezdte negyedik elnöki ciklusát, célul tűzte ki a Krím annektálása után röviddel elkezdődött természetes népességfogyás megállítását hat év alatt. Valójában Oroszország több mint 3 millió embert veszített 2018 és 2024 között, mivel a halálozások száma meghaladta a születéseket. A Rossztat adatai szerint 2024-ben a természetes fogyás 20%-kal gyorsult fel, 596 000 főre – átlagosan napi 1630 főre.