Donald Trump 100 százalékos vámot helyezett kilátásba

Nagy ára lehet a kínai kapcsolatoknak

MH/ MTI
 2026. január 24. szombat. 21:13
Donald Trump amerikai elnök szombaton a Truth Social platformon jelentette be, hogy 100 százalékos vámmal sújtaná az Egyesült Államokba érkező kanadai árukat, ha Kanada megállapodást írna alá Kínával.

Donald Trump amerikai elnök
Fotó: AFP/Fabrice Coffrini

„Ha Carney kormányzó azt hiszi, hogy Kanadát Kína 'átrakodó kikötőjévé' teszi, ahonnan árukat és termékeket szállít az Egyesült Államokba, akkor nagyon téved” - írta Trump bejegyzésében, amelyben azon korábbi kijelentésére utalva nevezte kormányzónak a kanadai miniszterelnököt, miszerint Kanadának az Egyesült Államok 51. államává kellene válnia.

Mark Carney a közelmúltban látogatott el Pekingbe, s ezt követően jelentette be, hogy országa szorosabbra fűzi az együttműködést Kínával.

A felek konkrét kereskedelmi lépésekről is megállapodtak. A kanadai kormány bejelentette, hogy Ottawa visszavont néhány, a kínai elektromos autókra kivetett vámot, Kína pedig beleegyezett, hogy eltávolítja a kanadai mezőgazdasági termékek, például a repce kereskedelmi korlátait.

