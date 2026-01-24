2026. január 24., szombat

Előd

Az Egyesült Államok segítséget kért Olaszországtól

Diplomáciai csatornákon keresztül továbbították

MH
 2026. január 24. szombat. 18:36
Az Egyesült Államok Olaszország segítségét kérte a gázai konfliktus rendezésében – jelentette a Bloomberg saját forrásra hivatkozva.

Az ügynökség szerint ezt a kérelmet Giorgi Meloni olasz miniszterelnök hivatala kapta meg ezen a héten. Diplomáciai csatornákon keresztül továbbították. Megjegyzik, hogy a kormányfő függetlenül hozza meg a döntést. Olaszország vonakodik csatlakozni a gázai nemzetközi stabilizációs erőhöz. Az ország nem írta alá az Egyesült Államok által kezdeményezett Gázai Béketanács Chartáját.

Egy Bloomberg forrás szerint az Egyesült Államok nem számít arra, hogy Olaszország csapatokat küld Gázába. Az Egyesült Államok csak azt fontolgatja, hogy más országokból származó békefenntartókat képez ki Olaszország.

