Andrej Babis folytathatja

Tisztújító gyűlést tartott szombaton az Andrej Babis cseh miniszterelnök vezette kormánykoalíciós párt, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) Prágában. Babis a szavazatok mintegy 94 százalékának megszerzésével lett ismét az ANO elnöke.

A miniszterelnöknek nem volt ellenfele a prágai Chodov kerületben megrendezett tisztújító gyűlésen. A 196 küldött közül 194 szavazott rá, 2 ellene, 11 pedig tartózkodott.

Kampánybeszédében Babis előrebocsátotta, hogy két év múlva ismét indulni akar a mozgalom vezetői posztjáért. Mint mondta: a kormány valószínűleg 2029-ig hatalmon marad, és ő is megőrzi kormányfői posztját.

Babis a mozgalmat 2011-es megalapítása óta vezeti. A tisztújításra érkezve újságíróknak elmondta: nem bánja, hogy nem lesz ellenfele a tisztújításon. „Nem bánom, mert stabil mozgalom, egységes csapat vagyunk. A mozgalmat én alapítottam, és továbbra is keményen dolgozom. Bőven van erőm hozzá” - mondta a 72 éves miniszterelnök.

Alapvető változtatásokra nincs szükség, de kisebb változások lesznek - mondta Karel Havlícek miniszterelnök-helyettes, aki várhatóan ismét a mozgalom első alelnöke lesz, mivel ő is az egyetlen jelölt a posztra. Hasonlóan Havlícekhez, a mozgalom jelenlegi és várható jövőbeli női alelnöke, Alena Schillerová pénzügyminiszter is úgy nyilatkozott, meglepné őt, ha alapvető változás történne a mozgalom vezetésében, hiszen az ANO-t vezető csapat nyerte meg a tavalyi parlamenti választásokat.

A pártkongresszusra kétszáz küldött érkezett. Havlícek közlése szerint a gyűlésen elsősorban az őszi önkormányzati és szenátusi választásokon alkalmazandó taktikáról fognak vitázni.

Ha az idei szenátusi választásokon az ANO sikeres lesz, a mozgalomnak kivételes lehetősége nyílik arra, hogy megtörje a hagyományos pártok többségét a felsőházban - emelte ki Babis.