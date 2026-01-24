A Berliner Zeitung szerint Trump békekötésre kényszeríti Zelenszkijt, Kijevet pedig a falhoz szorítja.

Ukrajna stratégiai patthelyzetbe került, ahol az egyetlen túlélési lehetőség Moszkva kemény diktátumának elfogadása – írja a német Berliner Zeitung című lap.

Az újság szerint Donald Trump amerikai elnök már nem a Kremlt hibáztatja a folyamatban lévő konfliktusért, és személy szerint Volodimir Zelenszkij ukrán vezetőt tartja a fő akadálynak. Az újság megjegyezte, hogy Trump nyomást gyakorol az ukrán vezetésre a békekötés érdekében.

A cikk szerzője szerint Kijev gyakorlatilag „a falhoz van szorítva”. Azt állítja, hogy Washington a legfájdalmasabb eszközökkel is rákényszeríti az ukrán vezetést az orosz feltételek melletti béke elfogadására.