Zelenszkij is beszállt a magyar választási kampányba?

Az országgyűlési választáson a magyar emberek eldönthetik, hogy békét vagy háborút akarnak, és engedik-e, hogy Zelenszkij elnök elvigye a pénzüket a korrupt ukrán vezetés fenntartására - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter péntek reggel a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Kiemelte: minden változik a világban, gyakorlatilag egy új világrend van kialakulóban a szemünk előtt, és nem tudjuk, hogy ez a világrend mikorra jön létre, vagy ez már a végleges formája-e, vagy elnyeri-e valaha a végleges formáját.

Egy dolog biztos, hogy annál az asztalnál, ami körül alakítják az új világrend szabályait, „ott ülünk mi is, hiszen a mi miniszterelnökünk az egyetlen olyan európai vezető” ma, aki egyszerre tud beszélni a világ nagyhatalmi központjainak vezetőivel, egyszerre tárgyalóképes Washingtonban, Moszkvában és Pekingben is – tette hozzá.

Az a tény is önmagáért beszél, hogy a miniszterelnök is ott volt Davosban és aláírta a Béketanács létrehozásáról szóló megállapodást. „Mi, magyarok a béke mellett állunk” – mondta.

„Mi, magyarok nem engedjük, hogy Magyarországot belerángassák a háborúba, és támogatjuk azokat a béke- erőfeszítéseket, amelyek végre véget vetnének a szomszédunkban négy éve zajló háborúnak, akár tetszik ez Zelenszkij elnöknek, akár nem.”

Szijjártó Péter szerint jól láthatóan Zelenszkij elnök megindította a magyar kampányban való részvételét, „négy éve is így volt ez, akkor is az ellenfeleinknek kampányoltak, így van ez most is, hiszen pontosan tudják, hogy Ukrajna-barát kormánya csak akkor lehet Magyarországnak, hogyha minket eltakarítanak az útból”.

Láthatóan Zelenszkij elnöknek erre vannak szövetségesei is, mégpedig a brüsszeliek, de akárhogy is avatkozik bele Zelenszkij elnök a magyar választási kampányba, érdemes tudnia, hogy „amíg minket lát, addig Magyarországot nem tudja belehúzni a háborúba, és nem tudja elvenni a magyar emberek pénzét sem” – jelentette ki a miniszter.

Ez a választás tétje, és a magyar emberek április 12-én eldönthetik, hogy békét vagy háborút akarnak, és engedik-e, hogy „Zelenszkij elnök elvigye a pénzüket a korrupt ukrán rezsim fenntartására” – mondta Szijjártó Péter.