Véglegesítette kilépését Amerika az Egészségügyi Világszervezetből

Donald Trump elnök 2025. január 20-i hivatalba lépését követően egyik első elnöki rendelete az Egyesült Államok távozását írta el a WHO-ból (képünk illusztráció)

A közlemény szerint az Egyesült Államok január 22. óta nem tagja az ENSZ szakosított szervezetének, ami egyéves kilépési folyamatot zárt le. Donald Trump elnök 2025. január 20-i hivatalba lépését követően egyik első elnöki rendelete az Egyesült Államok távozását írta el a WHO-ból.

A külügyminisztérium azzal indokolta a kilépést, hogy a WHO „hibák sorozatát” követte el a koronavírusjárvány idején, és a tagság megszüntetésének célja, hogy az „amerikai emberek számára okozott károkat felszámolják”.

„Mint sok nemzetközi szervezet, a WHO is eltávolodott alapvető küldetésétől, és folytatólagosan az Egyesült Államok érdekeivel szemben cselekedett. Habár az Egyesült Államok alapító tagja és a legnagyobb pénzügyi adományozó volt, a szervezet tovább vitte átpolitizált és bürokratikus programját, amelyet az Egyesült Államokkal ellenséges országok irányítanak” – olvasható az amerikai külügyminisztérium közleményében.

Az Egyesült Államok a jövőben korlátozott együttműködést folytat majd az egészségügyi szervezettel, ami az amerikaiak biztonságát és egészségét szolgálja – írták.

A külügyminisztérium egyben közölte, hogy a kilépéssel egy időben megszűnt minden amerikai anyagi és szakmai hozzájárulás a WHO kezdeményezéseihez, ugyanakkor azt ígérte, hogy az Egyesült Államok a jövőben is vezető szerepet tölt be a közegészségügy területén, amit egyes országokkal való együttműködésére alapoz majd.