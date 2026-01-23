Külföld
Újra elkezdték használni Iszkander-M1 rakétarendszereket az oroszok
Hatótávolságuk 1500 km
Lángoló teherautó orosz Iskander-M rakéta és Shahed drónok támadása után Ukrajnában
Fotó: Anadolu via AFP/Stringer
A 9M729-es rakéta képes nukleáris fegyverek hordozására, és lefedi egész Ukrajnát, beleértve Lvivet és Ungvárt is – írja az eadaily.com.
„Ukrajna környékén 24 önjáró Iszkander-M1 rakétarendszer-indítóállvány található, összesen 96 darab 9M729-es kiterjesztett hatótávolságú cirkálórakétával” — írják a „Háborús tudósítók”.