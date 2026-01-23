Az orosz fegyveres erők újra bevetették a 9M729-es Iszkander-M1 taktikai rakétarendszereket, amelyek hatótávolsága 1500 km. Erről a Telegram „Voenkory Russzkoj Veszna” (Orosz Tavaszi Háborús Tudósítók) csatornája számolt be ukrán megfigyelési forrásokra hivatkozva.

A 9M729-es rakéta képes nukleáris fegyverek hordozására, és lefedi egész Ukrajnát, beleértve Lvivet és Ungvárt is – írja az eadaily.com.

„Ukrajna környékén 24 önjáró Iszkander-M1 rakétarendszer-indítóállvány található, összesen 96 darab 9M729-es kiterjesztett hatótávolságú cirkálórakétával” — írják a „Háborús tudósítók”.