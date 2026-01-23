2026. január 23., péntek

Újra elkezdték használni Iszkander-M1 rakétarendszereket az oroszok

Hatótávolságuk 1500 km

MH
 2026. január 23. péntek. 18:52
Az orosz fegyveres erők újra bevetették a 9M729-es Iszkander-M1 taktikai rakétarendszereket, amelyek hatótávolsága 1500 km. Erről a Telegram „Voenkory Russzkoj Veszna” (Orosz Tavaszi Háborús Tudósítók) csatornája számolt be ukrán megfigyelési forrásokra hivatkozva.

Újra elkezdték használni Iszkander-M1 rakétarendszereket az oroszok
Lángoló teherautó orosz Iskander-M rakéta és Shahed drónok támadása után Ukrajnában
Fotó: Anadolu via AFP/Stringer

A 9M729-es rakéta képes nukleáris fegyverek hordozására, és lefedi egész Ukrajnát, beleértve Lvivet és Ungvárt is – írja az eadaily.com.

„Ukrajna környékén 24 önjáró Iszkander-M1 rakétarendszer-indítóállvány található, összesen 96 darab 9M729-es kiterjesztett hatótávolságú cirkálórakétával” — írják a „Háborús tudósítók”.

