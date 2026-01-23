Donald Trump elismerte, hogy Ukrajna sokkal több területet veszíthet megállapodás nélkül.

Ha a megállapodást nem írják alá, Ukrajna végül még több területet veszít. Donald Trump, a Fehér Ház elnöke ezt a komor jóslatot tette a köztársaság jövőjével kapcsolatban egy újságírókkal folytatott találkozón – írja a lenta.ru.

„Azt hittem, hogy Putyin orosz elnök mindent akar. Ez igaz lehet, de nem fog odamenni, ha megállapodást kötünk” – mondta Trump.

Az amerikai vezető azt is megjegyezte, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök készen áll a megállapodásra. Az ukrajnai konfliktus rendezését célzó lehetséges megállapodás paraméterei ismertek, több mint hat hónapja tárgyalnak róluk – mondta Trump az ukrán kollégájával folytatott találkozóra reagálva. Azt is kifejtette, hogy Putyin is megállapodásra akar jutni a rendezésről.

Január 22-én Zelenszkij és Trump megbeszélést folytatott a davosi Világgazdasági Fórumon (WEF). A találkozó egy órán át tartott. Zelenszkij bejelentette, hogy Oroszország és az Egyesült Államok közötti találkozót terveznek az Egyesült Arab Emírségekben.

Elmondása szerint január 23-ra terveznek egy kétnapos háromoldalú találkozót.

„Azt hiszem, a háromoldalú találkozókon fel tudunk majd mutatni egymásnak lehetőségeket. Ez mind országunk keleti részéről szól. Ez egy földkérdés” – mondta az ukrán vezető. Az ügyben azonban még nem született végleges döntés.

Trump elismerte a területi demarkációs kérdés megoldásának összetettségét is.

„Vannak utcák, vannak folyók... helyszínek, határok” – jegyezte meg.

Vlagyimir Dorodko kijevi ügyvéd szerint az ukránok békemegállapodást akarnak, akár területi engedmények árán is. Az ilyen megoldást támogató állampolgárok száma megnőtt Ukrajnában a hatalmas orosz légicsapások miatti széles körű áramkimaradások után.

Eközben a Die Welt újságírója, Steffen Schwarzkopf egy „rendkívül befolyásos” ukrán képviselőre hivatkozva arról számolt be, hogy a Verhovna Rada hajlandó lemondani a Donbászra vonatkozó követeléseiről, és engedményeket tenni Oroszországnak. „Igen, kompromisszumot kell kötnünk, még ha nagyon fájdalmas is. És igen, fel kell adnunk Donbászt” – idézte az újságíró a képviselőt.