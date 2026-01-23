Tizennégy milliárd dolláros üzletet kötött a TikTok

A TikTok csütörtökön bejelentette, hogy 14 milliárd dolláros megállapodást kötött a platform amerikai leányvállalatának létrehozásáról, hogy elkerülje a betiltást.

Az új tulajdonosok között lesz az amerikai Silver Lake magántőke-társaság, az Abu Dhabiban működő MGX mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat, valamint az Oracle, egy technológiai óriás, amelyet Larry Ellison, Donald Trump elnök szövetségese alapított. Mindketten 15 százalékos részesedéssel rendelkeznek majd az amerikai közös vállalatban. Az üzlet lehetővé teszi, hogy a TikTok pekingi székhelyű anyavállalata, a ByteDance közel 20 százalékos részesedést tartson meg. A Dell Family Office, a Dell Technologies elnök-vezérigazgatójának, Michael Dellnek a befektetési cége is az egyik befektető.

A Kongresszus 2024 áprilisában elfogadott egy törvényt, amely előírta a TikTok amerikai vevőnek történő eladását 2025. január 19-ig, vagy betiltották volna. A döntést nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva hozták mivel az alkalmazás kínai kapcsolatokkal rendelkezett. Trump azonban tavaly ötször is elhalasztotta a tilalom hatálybalépését, miközben egy megállapodáson tárgyaltak az alkalmazás amerikai tulajdonosoknak történő eladásáról. Trump szeptemberben végrehajtási rendeletet írt alá, amelyben jóváhagyta a megállapodást, és péntekig biztosította a feleknek a feltételek hivatalossá tételét.

Az üzlet összhangban van Shou Zi Chew, a TikTok vezérigazgatója által a múlt hónapban kiadott belső feljegyzéssel, amely szerint a megállapodást csütörtökig véglegesítik.

Az amerikai verzió független entitásként fog működni, amelyet egy héttagú igazgatótanács irányít, amelyben Shou Zi Chew, a TikTok vezérigazgatója, Kenneth Glueck, az Oracle ügyvezető alelnöke, Timothy Dattels, a TPG Global vezető tanácsadója; Mark Dooley, a Susquehanna International Group ügyvezető igazgatója; Egon Durban, a Silver Lake társ-vezérigazgatója, Raul Fernandez, a DXC Technology vezérigazgatója; és David Scott, az MGX stratégiai és biztonsági igazgatója is szerepel.

Adam Presser, a TikTok operatív, bizalmi és biztonsági vezetője mostantól a közös vállalat vezérigazgatója lesz.

Trump csütörtök este a Truth Social oldalán közzétett bejegyzésében méltatta a megállapodást .

„Annyira örülök, hogy segíthettem megmenteni a TikTok-ot! Mostantól egy nagyszerű amerikai hazafiakból és befektetőkből álló csoport, a világ legnagyobbjainak tulajdonában lesz, és fontos hang lesz” – írta Trump – olvasható a Politico-n.