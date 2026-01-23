2026. január 24., szombat

Előd

Külföld

Szeparatista csoportot állítottak bíróság elé

Terrorizmussal vádolnak több tagot is a német hatóságok

MH/MTI
 2026. január 23. péntek. 23:31
Megkezdődött pénteken a drezdai tartományi felsőbíróságon a „militáns neonáci csoportként” számon tartott Szász Szeparatisták nyolc tagjának pere. A 22 és 26 év közötti vádlottakat egyebek mellett terrorszervezetben való részvétellel, hazaáruló cselekmény előkészítésével és további bűncselekményekkel vádolják.

Képünk illusztráció
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Klaus-Dietmar Gabbert

A 2020 februárjában alakult csoportnak mintegy húsz tagja van. A német szövetségi ügyészség szerint a vádlottak rasszista, antiszemita és részben apokaliptikus nézeteket vallanak. Meggyőződésük szerint a német állam az összeomlás szélén áll, amit fegyveres akciók végrehajtására ki is akarták használni. Terveikben szerepelt Szászország jelentős részeinek elfoglalása egy, a nemzetiszocialista ideológián alapuló önálló állam létrehozásához.

A gyanúsítottakat 2024 novemberében Szászországban és Lengyelországban tartott razziák során fogták el.

A tárgyalás kezdetén a védelem indítványára a bíróság kizárta a nyilvánosságot. A per a szokásosnál is szigorúbb biztonsági intézkedések mellett zajlik. A bíróság összesen 67 további tárgyalási napot tűzött ki.

Dubravko Mandic freiburgi védőügyvéd sajtóközleményben teljes felmentést követelt 26 éves védence, a szászországi Grimma város helyi politikusa számára, aránytalannak nevezve az eljárást és az előzetes letartóztatást. Álláspontja szerint „Szász Szeparatisták” nevű szervezet nem is létezett, és védence nem tervezett emberölést.

