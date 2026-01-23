2026. január 23., péntek

Előd

EUR 382.59 Ft
USD 326.00 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Speciális szögesdrótot használ az orosz hadsereg

Hatékony fegyver a drónok ellen

MH
 2026. január 23. péntek. 12:23
Megosztás

Az orosz hadsereg egyre gyakrabban használ speciális szögesdrótot, az úgynevezett „Egozát” az SzVO zónában. A Krasznaja Zvezda szerint ez rendkívül hatékony az ukrán fegyveres erők drónjai ellen.

Speciális szögesdrótot használ az orosz hadsereg
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Stringer

A Kurier robotrendszereket az Egoza rendszerhez való állványokkal szerelték fel. Ez hatékonyan blokkolja az ellenséges és optikai kábeles drónok megközelítését - írja az eadaily.com.

„Amikor egy ellenséges optikai szálas drón támadásra indul, a vezérlőkábele a mi Egozánkra tapad. Egyetlen mozdulat, és a pengék széttépik” — mondta Alekszandr Beljajev őrnagy, az Észak csoport műszaki csapatainak parancsnokságán szolgáló tiszt.

Ennek megfelelően, miután az optikai kábel megszakad, a drón elveszíti a kommunikációt a kezelővel.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink