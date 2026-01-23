Az orosz hadsereg egyre gyakrabban használ speciális szögesdrótot, az úgynevezett „Egozát” az SzVO zónában. A Krasznaja Zvezda szerint ez rendkívül hatékony az ukrán fegyveres erők drónjai ellen.

A Kurier robotrendszereket az Egoza rendszerhez való állványokkal szerelték fel. Ez hatékonyan blokkolja az ellenséges és optikai kábeles drónok megközelítését - írja az eadaily.com.

„Amikor egy ellenséges optikai szálas drón támadásra indul, a vezérlőkábele a mi Egozánkra tapad. Egyetlen mozdulat, és a pengék széttépik” — mondta Alekszandr Beljajev őrnagy, az Észak csoport műszaki csapatainak parancsnokságán szolgáló tiszt.

Ennek megfelelően, miután az optikai kábel megszakad, a drón elveszíti a kommunikációt a kezelővel.