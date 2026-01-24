Nagy-Britannia 2027-ben kezdi meg rakéták gyártását Kijev számára

A UK Defence Journal (UKDJ) szerint brit cégek jövőre kezdik meg a Kijev számára kifejlesztett ballisztikus rakéták gyártását a Nightfall program részeként.

A rakétákat a tervek szerint 12 hónapon belül be is nyújtják tesztelésre (képünk illusztráció)

A londoni védelmi minisztérium megerősítette, hogy a rakéták fejlesztésére vonatkozó szerződéseket idén tavasszal ítélik oda, a gyártás pedig várhatóan 2027-ben kezdődik. Luke Pollard védelmi miniszterhelyettes bejelentette, hogy a minisztérium több szerződéssel is halad előre. Márciusban három csapat kap finanszírozást három rakéta tervezésére és összeszerelésére. A rakétákat a tervek szerint 12 hónapon belül be is nyújtják tesztelésre.

A tesztindításokat követően a brit védelmi minisztérium a gyártás azonnali megkezdését tervezi, az első rakéták Kijevbe történő szállítása várhatóan 2027 végén kezdődik. Pollard szerint a termelés fokozatosan legalább havi tíz rakétára fog növekedni.

Január elején a horvát Advance című lap azt írta, hogy az olcsó lőszerként forgalmazott Nightfall drága, szelektív felhasználású pusztító eszközzé válik – írta meg a Lenta.ru.