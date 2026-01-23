Minnesota államban istentiszteletet megzavaró aktivistákat tartóztattak le

Minnesota államban baloldali aktivistákat tartóztattak le a szövetségi hatóságok csütörtökön, amiért vasárnap egy templomi istentiszteletet megszakítva kezdtek tüntetést a bevándorlási rendészet ellen.

Pam Bondi igazságügyi miniszter csütörtökön közösségi oldalán közölte, hogy utasítása alapján a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) és a belbiztonsági nyomozószervezet (HSI) két embert tartóztatott le, aki szervezője volt St. Paul városában vasárnap a Cities Church épületén belül tartott tiltakozásnak.

Kash Patel, az FBI igazgatója közölte, hogy Nekima Armstrongot és Chauntyll Allent az egészségügyi ellátóhelyek és templomok zavartalan működéséről szóló törvény (FACE Act) megsértésével gyanúsítják.

Az amerikai médiában is megjelent videófelvételek szerint vasárnap a St. Paul-i templomban a vasárnapi istentisztelet idején egy csoport tüntető jelent meg, hangosbemondókkal és táblákkal, majd a bevándorlási hatóság távozását követelték Minnesota két szomszédos nagyvárosából St. Paul-ól és Minneapolisból.

A letartóztatott aktivisták egyike Chauntyll Allen, a Black Lives Matter szervezet helyi vezetője az ikervárosokként is emlegetett Minneapolisban és St Paulban.

A templomi tiltakozóakció része volt a Minneapolisban és környéként hetek óta tartó heves tüntetéshullámnak, ami azt követően indult, hogy a bevándorlási hatóságok az év elején több ezer ügynökkel átfogó és fokozott intézkedéssorozatot indítottak illegális bevándorlók, valamint visszaéléseket elkövető bevándorlók felkutatására és letartóztatására.

Minnesota államban decemberben derült fény a becslések szerint 9 milliárd dollárnyi közpénzt érintő csalássorozatra, amellyel jórészt az államban élő szomáli közösség több szervezetét hozták összefüggésbe.