Mérföldkőhöz érhet az orosz-ukrán háború

Az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatos területi kérdéseket is meg fogják vitatni az Abu-Dzabiban pénteken és szombaton tartandó háromoldalú, orosz-ukrán-amerikai tárgyalásokon – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken.

A WhatsApp üzenetküldő alkalmazáson újságírókkal folytatott beszélgetésben Zelenszkij úgy fogalmazott: „Donbasz kérdése kulcsfontosságú. Meg fogjuk vitatni Abu-Dzabiban, hogy a három oldal hogyan látja ezt az ügyet”.

Vlagyimir Putyin orosz elnök azt követeli, hogy Ukrajna adja át Oroszországnak a kelet-ukrajnai Donyeck megye még ukrán ellenőrzés alatt álló 20 százalékát, Zelenszkij azonban nem hajlandó ukrán területet feladni.

A WhatsApp-chatben az ukrán elnök azt is elmondta: elkészült a megállapodás az amerikai biztonsági garanciákról, és már csak arra várnak, hogy Donald Trump amerikai elnök kitűzze az aláírás pontos helyét és időpontját.

„Képtelenségnek” nevezte Zelenszkij azt az orosz elképzelést, amely szerint a befagyasztott orosz vagyonokból az oroszok által elfoglalt kelet-ukrajnai területeken szükséges helyreállításra is költhetnének majd.

„Természetesen küzdeni fogunk azért, hogy Ukrajna hasznosítsa ezeket a forrásokat, és úgy igazságos, ha Ukrajna javára fordítják a teljes befagyasztott vagyont” – jelentette ki Zelenszkij.

A megbeszélések péntek este kezdődnek.