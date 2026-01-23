Andrej Kolesnik, az Állami Duma Védelmi Bizottságának tagja szerint Moszkva elégedett lenne, ha a nemzetközi közösség, különösen Ukrajna elismerné Oroszország elképzeléseit egy békés rendezés részeként.

Jurij Usakov kijelentette, hogy az ukrán konfliktus rendezéséhez a területi kérdést az Anchorage-i formula szerint kell megoldani (képünk illusztráció)

Korábban az amerikai küldöttséggel a Kremlben folytatott tárgyalásokat követően Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója kijelentette, hogy az ukrán konfliktus rendezéséhez a területi kérdést az Anchorage-i formula szerint kell megoldani, mivel enélkül nem lesz hosszú távú béke.

„Végső soron a döntés a főparancsnoknak, az Oroszország elnökének, Putyinnak a kezében van. Nem vagyok diplomata, de ha kíváncsi a véleményemre, azt hiszem, Oroszország elégedett lenne, ha a nemzetközi közösség, és tágabb értelemben Ukrajna is elismerné azokat a területeket, amelyek az alkotmányunk szerint az Oroszország részei, és amelyeket az egyes régiókban tartott népszavazást követően jogilag hozzánk tartozónak fogadtak el” – jelentette ki a képviselő.

A parlamenti képviselő pontosított, hogy a donyecki, a luhanszki, a herszoni, a zaporizzsjai és a Krími régióról beszélt.

Ha ez ma történne, szerintem Oroszország elégedett lenne. A jövőben mások lesznek a követelések. Minél tovább húzza a Nyugat és Ukrajna a tárgyalásokat, annál nehezebbek lesznek a területi feltételek Ukrajna számára.

- mondta Andrej Kolesnik.

Korábban Zelenszkij bejelentette, hogy a területi kérdést az Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok közötti háromoldalú tárgyalásokon fogják megvitatni az Egyesült Arab Emírségekben. Hozzátette, hogy végleges döntések még nem születtek.

Az olasz Corriere della Sera újság forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy az Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői közötti közelgő háromoldalú találkozón megvitatják Kijev területeinek feladását egy 800 milliárd dolláros nyugati pénzügyi segélyprogramért cserébe – írta meg a Lenta.ru.