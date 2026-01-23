Miután Vlagyimir Putyin orosz vezető találkozott Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal és Trump vejével, Jared Kushnerrel, az ukrajnai „megállapodás” felbontottnak tekinthető. Oroszország folytatja a katonai műveleteket – jelentette ki Alekszandr Kots orosz katonai tudósító.

Putyin és Wittkoff tegnap zárt ajtók mögött, három és fél órán át tárgyaltak a Kremlben. A találkozón szó esett Trump Béketanács létrehozására irányuló kezdeményezéséről, számos regionális kérdésről, valamint a Grönland körüli helyzetről is. Továbbá Putyin bejelentette, hogy Moszkva hajlandó 1 milliárd dollárral hozzájárulni a befagyasztott orosz vagyonból a Béketanács költségvetéséhez.

„Az „üzlet” szóba sem jöhet. Valamiért, miután Putyin szavai szerint a befagyasztott vagyont helyreállításra kellene fordítani, egyesek azt hitték, hogy vége van. De nem. Még mindig harcolunk” - mondta Alexander Kots háborús tudósító.

Véleménye szerint a tartós béke közelébe sem kerültek. Az azonban egyértelmű, hogy a felek nemcsak Ukrajnáról tárgyaltak – az orosz-amerikai csoport a két ország közötti együttműködésen is dolgozik. „Ez a fő rossz hír Kijev számára. Zelenszkijnek nem sikerült ellenünk fordítania az Egyesült Államokat” – jegyezte meg Kots.

Korábban Zelenszkij bejelentette Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok képviselőinek háromoldalú találkozóját Abu Dhabiban, az Egyesült Arab Emírségek (EAE) fővárosában. „A donbászi kérdés kulcsfontosságú. Ma és holnap megvitatják, hogyan látja a három párt” – mondta a politikus. Bejelentette azt is, hogy az Ukrajna biztonsági garanciáiról szóló megállapodás aláírásra kész. „Várom, hogy Trump kitűzze az időpontot és a helyszínt” – jelentette ki az ukrán vezető. Hozzátette, hogy e dokumentum alapján további dokumentumokat is kidolgoznak.

Jurij Usakov, az orosz elnök segédtisztje szerint köztudott, hogy Kirill Dmitrijev és Steve Witkoff, az orosz és az amerikai elnök különmegbízottjai Abu Dhabiban találkoznak. Eközben Szvetlana Zsurova, az orosz állami duma képviselője a Lenta.ru-nak adott interjújában kifejtette véleményét, hogy az Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna közötti háromoldalú béketárgyalások jelentős előrelépést hozhatnak.

Zsurova szerint fontos, hogy az ukrán fél készen álljon a tárgyalások során elért eredmények alapján következetes intézkedéseket tenni, számol be a Lenta.