Lengyelország áramfejlesztőket és fűtőberendezéseket küld Ukrajnába

Lengyelország 379 áramfejlesztőt és 18 fűtőberendezést küld Ukrajnába az áramszünetektől és a fagyos időjárástól szenvedő civil lakosság megsegítésére – közölte pénteken a varsói belügyminisztérium.

Tekintettel „az Ukrajnában kialakult drámai helyzetre, amikor Kijev közel hatvan százaléka áram nélkül maradt”, a kormány úgy döntött, hogy a civileket a hideg időjárás hatásaitól védő felszerelést küld a szomszéd országba – áll a közleményben.

A stratégiai tartalékokat kezelő kormányzati ügynökség készleteiből 379 áramfejlesztőt és 18 fűtőberendezést továbbítanak. További 447 áramfejlesztő átadását pedig Lengyelország az uniós mechanizmusok keretében koordinálja. Emellett Varsó főpolgármesteri hivatala 90 áramfejlesztő adományozásával segít.

Az ukrán városokba irányuló első szállítmányok már pénteken elindulnak, a teljes logisztikai műveletet a legközelebbi napokban valósítják meg – írták.

A közlemény szerint az adományozott berendezések lehetővé teszik melegedő pontok és a közintézmények működését, védelmet nyújtva a zord téli időjárás következményei ellen a háború sújtotta régiókban.

A kormányzati akció mellett Lengyelországban múlt héten több civil szervezet együttműködésében adománygyűjtés indult „Fűtés Lengyelországból Kijev számára” mottóval. Ennek keretében a lengyelek nyolc nap alatt, péntekig több mint 6 millió zlotyt (545,9 millió forint) adományoztak. A szervezők elsősorban áramfejlesztők beszerzését tervezik.