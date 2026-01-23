Kudarcba fulladt Zelenszkij és Trump találkozója?

A Davosban megrendezett Világgazdasági Fórumon tartott találkozón Donald Trump amerikai elnökkel Volodimir Zelenszkij azt remélte, hogy lezárhatja az ország gazdasági helyreállításáról és biztonságáról szóló tárgyalásokat, de ez nem történt meg. A felek nem fejezték be a dokumentumok kidolgozását, amelyeket az amerikai és ukrán tisztviselők a csúcstalálkozó előtt egyeztettek, de nem írták alá őket

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij (balra) és az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump kezet fognak egymással a davosi Világgazdasági Fórum (WEF) éves találkozójának keretében tartott kétoldalú megbeszélésük során

Trump egy órás találkozó után elhagyta Davost, amelyen nem született megállapodás, amit a Financial Times (FT) Zelenszkij számára egyértelmű kudarcnak nevez.

Zelenszkij maga a tárgyalásokat jónak és eredményesnek nevezte, és megjegyezte, hogy a dokumentumok, amelyek véget vetnének a katonai konfliktusnak Oroszországgal, „majdnem készen vannak”. Szerinte az amerikai és az ukrán delegációk „majdnem minden nap” dolgoznak a rendezésen.

„Ukrajna teljes őszinteséggel és elszántsággal dolgozik, és ez eredményeket hoz, Oroszországnak is készen kell állnia a háború befejezésére” – idézet szavait az Orosz Hírek.

Telegram-csatornáján Zelenszkij hozzátette, hogy további rakétákat kért Trump-tól a légvédelemhez.

Trump is pozitívan nyilatkozott a találkozóról, megjegyezve, hogy „mindenki a háború befejezését akarja”.

Zelenszkij szerint ezen a héten – január 23-án és 24-én – háromoldalú tárgyalásokra kerül sor az Egyesült Arab Emírségekben Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok között. Ezekre Trump különleges képviselője, Steve Witkoff és az amerikai elnök veje, Jared Kushner moszkvai látogatása után kerül sor, akik találkoznak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A Kreml közlése szerint a beszélgetés a katonai konfliktusra és annak megoldási módjára, valamint „egyéb kapcsolódó témákra” fog vonatkozni.

Az orosz hatóságok többször is kijelentették, hogy készek a békés rendezésre