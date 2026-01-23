Külföld
Kudarcba fulladt Zelenszkij és Trump találkozója?
Mind a ketten pozitívan nyilatkoztak róla, de megállapodás Ukrajna helyzetéről még nem született
Trump egy órás találkozó után elhagyta Davost, amelyen nem született megállapodás, amit a Financial Times (FT) Zelenszkij számára egyértelmű kudarcnak nevez.
Zelenszkij maga a tárgyalásokat jónak és eredményesnek nevezte, és megjegyezte, hogy a dokumentumok, amelyek véget vetnének a katonai konfliktusnak Oroszországgal, „majdnem készen vannak”. Szerinte az amerikai és az ukrán delegációk „majdnem minden nap” dolgoznak a rendezésen.
„Ukrajna teljes őszinteséggel és elszántsággal dolgozik, és ez eredményeket hoz, Oroszországnak is készen kell állnia a háború befejezésére” – idézet szavait az Orosz Hírek.
Telegram-csatornáján Zelenszkij hozzátette, hogy további rakétákat kért Trump-tól a légvédelemhez.
Trump is pozitívan nyilatkozott a találkozóról, megjegyezve, hogy „mindenki a háború befejezését akarja”.
Zelenszkij szerint ezen a héten – január 23-án és 24-én – háromoldalú tárgyalásokra kerül sor az Egyesült Arab Emírségekben Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok között. Ezekre Trump különleges képviselője, Steve Witkoff és az amerikai elnök veje, Jared Kushner moszkvai látogatása után kerül sor, akik találkoznak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A Kreml közlése szerint a beszélgetés a katonai konfliktusra és annak megoldási módjára, valamint „egyéb kapcsolódó témákra” fog vonatkozni.
Az orosz hatóságok többször is kijelentették, hogy készek a békés rendezésre