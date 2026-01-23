Az FSZB Kommunikációs Központjának jelentése szerint két orosz férfit őrizetbe vettek a Krím félszigeten, akik az ukrán hírszerző ügynökségek utasítására szabotázsakciókat követtek el.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat által 2025. június 3-án kiadott felvételen a Krími híd felrobbantása látható

„A Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FTS) két, 1995-ben született orosz állampolgárt vett őrizetbe a Krími Köztársaságban, akik az ukrán különleges szolgálatok utasítására 2024-ben és 2025-ben elkövetett szabotázs- és terrorcselekmények sorozatában vettek részt” – áll a jelentésben.

2024-ben a lakosság megfélemlítése és a kormány destabilizálása céljából a Telegram hírvivőn keresztül kapcsolatba léptek egy ukrán hírszerző tiszttel, akinek irányítása alatt információkat gyűjtöttek és továbbítottak az orosz védelmi minisztérium létesítményeinek Krím-félszigeten történő telepítéséről, a kritikus infrastruktúráról, az orosz fegyveres erők katonai konvojainak mozgásáról, valamint az ukrán fegyveres erők rakétatámadásainak eredményeiről.

„Felettesük utasítására felgyújtották a Krími Vasutak Szövetségi Állami Egységes Vállalatának átjátszó szekrényeit, valamint a Krími Köztársaság Szakszkij és Szimferopol kerületeiben található mobil bázisállomások berendezéseit” — közli az FSZB.

A Krími Köztársaság és Szevasztopol Szövetségi Biztonsági Szolgálatának (FSZB) Nyomozó Osztálya büntetőeljárást indított az őrizetbe vettek ellen – írja az eadaily.com.