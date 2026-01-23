Jelentősen növelte az orosz LNG vásárlásait Kína

Kína 2025-ben jelentősen növelte az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) vásárlásait, és decemberben rekord havi mennyiséget ért el.

Az ázsiai ország 2025-ben 9,8 millió tonna szuperhűtött üzemanyagot importált, ami 18,3%-os növekedést jelent az előző évhez képest – jelentette a RIA Novosztyi nyomán az oroszhirek.hu.

Decemberben különösen erős növekedés volt tapasztalható, az import 1,9 millió tonnára emelkedett, ami 114,6%-os növekedést jelent a 2024 utolsó hónapjában szállított 889 482 tonnához képest.

Az adatok azt is mutatták, hogy októberben Oroszország Kína második legnagyobb LNG-szállítójává vált, megelőzve Ausztráliát és kissé lemaradva Katartól. Oroszország Kína teljes gázellátásában – csővezetéken és cseppfolyósított formában – 2025 novemberében elérte az 5,8 milliárd köbmétert, ami 33%-os növekedést jelent az előző év azonos hónapjához képest.

Kína, a világ egyik legnagyobb gázfogyasztója, az orosz LNG importját több éve folyamatosan növeli. A csővezetéken keresztül történő szállítás mellett Oroszország kibővítette a tengeri szállításokat az Északi-sarkvidéken és a Távol-Keleten megvalósuló projektekből, ideértve a Jamal LNG, az Arctik LNG 2 és a Szahalin-2 projekteket. A rakományokat nyáron főként az Északi-tengeri útvonalon, télen pedig a hosszabb déli útvonalakon szállítják.

Moszkva az energiaágazatának kulcsfontosságú területeit célzó nyugati szankciók miatt igyekezett bővíteni az LNG-exportot az Északi-sarkvidéki folyosón keresztül.

A gázszállítások ugrásszerű növekedése tükrözi Oroszország energiaexportjának Ázsia felé történő átrendeződését, miután 2022-ben az ukrajnai konfliktus eszkalálódása óta jelentősen csökkent az EU-ba irányuló csővezetéken történő szállítások volumene.

Oroszország a Szibéria Ereje gázvezetéken keresztül is szállít földgázt Kínába, amely 2019-ben kezdte meg működését, és 2024 decemberében érte el teljes kapacitását.

Moszkva és Peking a Mongólián keresztül haladó, tervezett Szibéria Ereje 2 gázvezeték megvalósításán is dolgozik. Vlagyimir Putyin elnök kijelentette, hogy a meglévő és a jövőbeni gázvezetékekkel együtt a Kínába tartó orosz gázszállítások meghaladhatják az évi 100 milliárd köbmétert.