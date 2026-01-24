India megmutatta a foga fehérjét

India új hiperszonikus rakétát fejlesztett ki. Azt állítják, hogy képes lesz minden hadihajó-osztály megsemmisítésére.

India kifejlesztett egy új, nagy hatótávolságú, hiperszonikus hajóellenes rakétát, az LRAShM-et. A rakétát január 26-án, az ország 77. évfordulós parádéján mutatják be.

Wion szerint a rakétát a DRDO fejlesztette ki az indiai haditengerészet működési igényeinek kielégítésére. A hatótávolsága körülbelül 1500 kilométer, és az ellenséges hadihajók megsemmisítésére tervezték.

Az új fejlesztés hiperszonikus sebessége lehetővé teszi, hogy akár 1500 kilométerre lévő célpontokat is elérjen nagyon rövid idő alatt – potenciálisan 15 perc alatt.

„Ennek a rakétának a segítségével mindenféle hadihajót képesek leszünk megsemmisíteni. Ez növelni fogja India potenciálját az óceáni vizeken” – mondja A. Prasad Good projektigazgató.

Hozzátette azt is, hogy a rakéta sebessége és repülési profilja jelentősen csökkenti annak valószínűségét, hogy az ellenség felderítse és elfogja.

Az anyag szerzői azt is megjegyezték, hogy a hagyományos ballisztikus rakétákkal ellentétben az új indiai LRAShM hiperszonikus tervezési technológiát alkalmaz. Ez megnehezíti a röppályájának előrejelzését és elfogását a hagyományos rakétarendszerekhez képest.

Kevés információ látott napvilágot a rakétáról. Megjegyzendő azonban, hogy különféle hasznos teher szállítására képes. Ez lehetővé teszi, hogy a haditengerészeti célpontok széles skáláját eltalálja. A projektvezető azt állítja, hogy a rendszer képes megsemmisíteni az óceáni vizeken állomásozó összes hadihajó-osztályt.

Azt is megjegyzik, hogy más hazai platformokat is bemutatnak a Köztársaság Napja felvonuláson. Ilyenek például a Dhanush rendszer, az Akash (L) hordozórakéta, a Suryastra univerzális rakétarendszer és az Akash rakéták különböző változatai.