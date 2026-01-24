2026. január 24., szombat

Külföld

Grönland ugyanolyan az Egyesült Államok számára, mint a Krím Oroszország számára?

A finn elnök szerint sértő az összehasonlítás

MH
 2026. január 24. szombat. 7:31
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője Telegram-csatornáján ostobaságnak nevezte Alekszandr Stubb finn elnök Grönlandról és a Krím fészigetről tett megjegyzését.

Alekszandr Stubb finn elnök
Fotó: Anadolu via AFP/Harun Ozalp

„Néha, és mostanában egyre gyakrabban, bántó hallgatni Stubbot és az általa összehordott ostobaságokat. De már hozzá is szoktunk” – áll a kiadványban.

A diplomata csatolt egy linket Stubb Bloombergnek adott interjújához , amelyben a politikus „sértésnek” nevezte Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentését. A finn vezető szerint Lavrov állítólag kijelentette, hogy „Grönland ugyanolyan az Egyesült Államok számára, mint a Krím Oroszország számára”.

Január 20-án Szergej Lavrov külügyminiszter az Oroszország 2025-ös diplomáciai tevékenységét összefoglaló sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a Krím nem kevésbé fontos Oroszország biztonsága szempontjából, mint Grönland az Egyesült Államok számára. Megjegyezte azt is, hogy a krími nép egy alkotmányellenes puccs után népszavazáson szavazott, míg Grönlandon nem voltak puccsok – írta meg a Lenta.ru.

