„Néha, és mostanában egyre gyakrabban, bántó hallgatni Stubbot és az általa összehordott ostobaságokat. De már hozzá is szoktunk” – áll a kiadványban.

A diplomata csatolt egy linket Stubb Bloombergnek adott interjújához , amelyben a politikus „sértésnek” nevezte Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentését. A finn vezető szerint Lavrov állítólag kijelentette, hogy „Grönland ugyanolyan az Egyesült Államok számára, mint a Krím Oroszország számára”.

Január 20-án Szergej Lavrov külügyminiszter az Oroszország 2025-ös diplomáciai tevékenységét összefoglaló sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a Krím nem kevésbé fontos Oroszország biztonsága szempontjából, mint Grönland az Egyesült Államok számára. Megjegyezte azt is, hogy a krími nép egy alkotmányellenes puccs után népszavazáson szavazott, míg Grönlandon nem voltak puccsok – írta meg a Lenta.ru.