Külföld

Fordulat a Béketanácsnál: Kanada kimaradt

Donald Trump visszavonta az ország meghívását a globális konfliktusok kezelésére létrehozott testületbe

MH/ MTI
 2026. január 23. péntek. 8:39
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön visszavonta Kanada meghívását a globális konfliktusok megoldását célzó Béketanácsba.

Fordulat a Béketanácsnál: Kanada kimaradt
Donald Trump amerikai elnök
Fotó: AFP/Fabrice Coffrini

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon Mark Carney kanadai miniszterelnöknek címzett üzenetében tudatta ezt.

„Tekintsen úgy erre a levélre, mint amely visszavonja az önnek küldött meghívást Kanada csatlakozására a Béketanácshoz, amely a valaha volt legrangosabb Vezetők Tanácsa lesz” - írta. A Béketanács alapokmányát csütörtökön írták alá a davosi Világgazdasági Fórumon.

Mark Carney előzőleg a Világgazdasági Fórumon elítélte azokat az erős nemzeteket, amelyek a gazdasági integrációt fegyverként, a vámokat pedig eszközként használják.

