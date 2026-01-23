Külföld
Fordulat a Béketanácsnál: Kanada kimaradt
Donald Trump visszavonta az ország meghívását a globális konfliktusok kezelésére létrehozott testületbe
Donald Trump amerikai elnök
Fotó: AFP/Fabrice Coffrini
Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon Mark Carney kanadai miniszterelnöknek címzett üzenetében tudatta ezt.
„Tekintsen úgy erre a levélre, mint amely visszavonja az önnek küldött meghívást Kanada csatlakozására a Béketanácshoz, amely a valaha volt legrangosabb Vezetők Tanácsa lesz” - írta. A Béketanács alapokmányát csütörtökön írták alá a davosi Világgazdasági Fórumon.
Mark Carney előzőleg a Világgazdasági Fórumon elítélte azokat az erős nemzeteket, amelyek a gazdasági integrációt fegyverként, a vámokat pedig eszközként használják.