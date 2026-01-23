Folytatódnak az orosz támadások

Az orosz csapatok irányított légibombákkal mértek csapást a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megyében lévő Komisuvaha településre, egy ember meghalt, és legalább tízen megsebesültek – közölte Ivan Fedorov, a régió kormányzója pénteken a Telegramon.

A Donyeck megyei ügyészség pénteken arról tájékoztatott, hogy a Kramatorszk közelében fekvő Cserkaszke települést az éjjel orosz dróncsapás érte, a támadásban négy ember vesztette életét – köztük egy ötéves gyermek – öten pedig megsebesültek. A támadás egy lakóövezet családi házas részét érte. A lakóházakat ért találatok következtében halt meg egy 32 éves férfi és ötéves fia, valamint két szomszédjuk.

Oleh Szinehubov, a szomszédos Harkiv megye kormányzója arról adott hírt, hogy régiójában orosz dróncsapás ért egy civil járművet a harkivi járásban lévő Prudjanka falu közelében. A támadásban két ember meghalt, három pedig különböző súlyosságú sérüléseket szenvedett.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 101 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 76-ot semlegesített, és 19 csapásmérő drón becsapódását rögzítették 12 helyszínen.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere ismét arra szólította fel a főváros lakóit, hogy hagyják el a várost az energetikai helyzet rendkívüli súlyossága miatt, a munkáltatókat pedig, hogy vezessenek be rugalmas munkarendet, illetve lehetőség szerint távmunkában foglalkoztassák az alkalmazottakat. Klicsko közlése szerint az ukrán fővárosban még mindig nincs fűtés 1940 többlakásos lakóépületben.