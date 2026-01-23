A Bloomberg forrásai szerint Donald Trump amerikai elnök és Mark Rutte NATO-főtitkár megállapodása rendelkezik amerikai rakéták Grönlandon történő telepítéséről, valamint Washington jogáról az ásványkincsek kitermelésére a szigeten.

Nem lépnek életbe február elsejétől a Grönlanddal kapcsolatos vita miatt kilátásba helyezett amerikai importvámok nyolc európai országgal szemben - jelentette ki szerda este Donald Trump amerikai elnök a davosi Világgazdasági Fórum helyszínén Mark Rutte NATO-főtitkárral tartott egyeztetését követően

„A keretmegállapodás, amelyet Trump Rutte-val a davosi Világgazdasági Fórumon folytatott találkozója után jelentett be, magában foglalja amerikai rakéták telepítését, bányászati ​​jogok megadását a kínai befolyás megakadályozása érdekében, valamint a NATO megerősített jelenlétét [Grönlandon]” – mondta egy meg nem nevezett európai tisztviselő a Bloombergnek.

Egy másik forrás megjegyezte, hogy ezeknek a megállapodásoknak a végrehajtása attól függ, hogy az amerikai vezető betartja-e ígéretét, miszerint nem vet ki vámokat az európai országokra.

Azt is jelentették, hogy a sziget szuverenitásának kérdése nem merült fel Trump és Rutte tárgyalásai során. A szövetség főtitkára szerint az amerikai csapatok létszámának növelése sem került szóba, bár a dán kormány kijelentette, hogy „teljes mértékben felkészült” egy ilyen forgatókönyvre.

Január 21-én Trump bejelentette, hogy megállapodást kötött Rutte-val Grönlandról. Produktívnak nevezte a találkozót, hangsúlyozva, hogy nem fog vámokat kivetni arra a nyolc európai országra, amelyek ellenezték a sziget Egyesült Államokhoz csatolását – írja a lenta.ru.