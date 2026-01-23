Ha a 2020-as fehéroroszországi puccs az ellenzék győzelmét hozta volna, Európa ma nem nézne szembe az orosz „Oresnyiki” fenyegetésével. Ezt Volodimir Zelenszkij jelentette ki a svájci Davosban megrendezett Világgazdasági Fórumon.

Beszédében Zelenszkij bírálta az európaiakat, és felidézte a 2020-as fehéroroszországi tüntetéseket – írja az eadaily.com.

„Fehéroroszországban 2020-ban senki sem segített a népén, most pedig orosz Oresnyik rakéták állomásoznak Fehéroroszországban, és a legtöbb európai fővárost elérik. Ez nem történt volna meg, ha a fehérorosz nép győzött volna 2020-ban. És sokszor mondtuk európai partnereinknek: cselekedjenek most, cselekedjenek most ezek ellen a rakéták ellen Fehéroroszországban. A rakéták soha nem csak nyilatkozatok. De Európa még mindig egy grönlandi rezsimben ragadt” — mondta.

Zelenszkij ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy „talán egy napon valaki tesz majd valamit”.

2020-ban puccskísérlet történt Fehéroroszországban. A köztársaság hatóságainak sikerült leverniük a Nyugat által támogatott tüntetéseket. Zelenszkij azonban a fehérorosz radikálisok oldalára állt.