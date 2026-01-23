2026. január 23., péntek

Előd

Elképesztő videófelvételeket küldtek Orbánnak

Veszély fenyegeti Magyarországot?

MH
 2026. január 23. péntek. 12:59
Rendőrségi és ügyészségi akcióról készült felvételeket küldtek Lengyelországból Orbán Viktornak, hogy bemutathassa Magyarországon, milyen károkat okozhat egy Európai Néppárthoz tartozó párt győzelme.

Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Dariusz Matecki, a PiS képviselője szerint a lengyel KRS-nél történt rendőrségi és ügyészségi akció „az államcsíny újabb eleme” – írja a Do Rzeczy alapján a Mandiner.

Matecki elmondta, hogy az eseményekről készült videófelvételeket Orbán Viktornak is eljuttatják, hogy bemutathassa Magyarországon. Ugyanis hasonló veszély fenyegetheti hazánkat egy Európai Néppárthoz tartozó párt győzelme esetén.

A PiS képviselői bejelentést tettek az ügyészségen és az ombudsmannál is, Matecki pedig bírálta a nemzetközi intézmények hallgatását.

