Elképesztő videófelvételeket küldtek Orbánnak

Rendőrségi és ügyészségi akcióról készült felvételeket küldtek Lengyelországból Orbán Viktornak, hogy bemutathassa Magyarországon, milyen károkat okozhat egy Európai Néppárthoz tartozó párt győzelme.

Dariusz Matecki, a PiS képviselője szerint a lengyel KRS-nél történt rendőrségi és ügyészségi akció „az államcsíny újabb eleme” – írja a Do Rzeczy alapján a Mandiner.

Matecki elmondta, hogy az eseményekről készült videófelvételeket Orbán Viktornak is eljuttatják, hogy bemutathassa Magyarországon. Ugyanis hasonló veszély fenyegetheti hazánkat egy Európai Néppárthoz tartozó párt győzelme esetén.

A PiS képviselői bejelentést tettek az ügyészségen és az ombudsmannál is, Matecki pedig bírálta a nemzetközi intézmények hallgatását.