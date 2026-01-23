Külföld
Elképesztő videófelvételeket küldtek Orbánnak
Veszély fenyegeti Magyarországot?
Dariusz Matecki, a PiS képviselője szerint a lengyel KRS-nél történt rendőrségi és ügyészségi akció „az államcsíny újabb eleme” – írja a Do Rzeczy alapján a Mandiner.
Matecki elmondta, hogy az eseményekről készült videófelvételeket Orbán Viktornak is eljuttatják, hogy bemutathassa Magyarországon. Ugyanis hasonló veszély fenyegetheti hazánkat egy Európai Néppárthoz tartozó párt győzelme esetén.
A PiS képviselői bejelentést tettek az ügyészségen és az ombudsmannál is, Matecki pedig bírálta a nemzetközi intézmények hallgatását.