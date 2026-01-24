Drámai ukrán számok

Tovább romlik Ukrajna demográfiai helyzete: 2025-ben közel félmillió halálesetet regisztráltak az országban, miközben a születések száma alig haladta meg a 168 ezret – derül ki az Opendatabot friss összesítéséből.

A statisztika szerint tavaly 485,3 ezer ember hunyt el Ukrajnában. Bár ez 2%-kal kevesebb az előző évhez képest, a születések száma továbbra is rendkívül alacsony: mindössze 168,8 ezer gyermek jött világra. Ez azt jelenti, hogy egy újszülöttre átlagosan három elhunyt jutott - írta meg a kiszo.net.

A legtöbb halálesetet Dnyipropetrovszk megyében (52,6 ezer), Kijevben (36,3 ezer), Harkiv megyében (34,7 ezer), Lemberg megyében (31,5 ezer) és Odessza megyében (31,3 ezer) regisztrálták.

Regionális szinten vegyes kép rajzolódik ki. Poltava és Rivne megyében 4%-kal csökkent a halálozások száma, ugyanakkor hat térségben emelkedést mértek. A legnagyobb növekedést Kijevben (+2%) rögzítették, de Csernyivci, Cserkaszi, Ivano-Frankivszk, Ternopil és Lemberg megyében is nőtt az elhunytak száma.

A tendencia már az év első felében is látható volt: 2025 első hat hónapjában 249 ezer halálesetet és mindössze 86,8 ezer születést jegyeztek fel. Korábbi hivatalos adatok szerint Ukrajna lakossága időközben 31,5 millió főre csökkent.

A demográfiai válságot a háború, az elvándorlás és az egészségügyi terhelés együttesen súlyosbítja, és hosszú távon komoly gazdasági és társadalmi következményekkel fenyeget.