Elfoglalta az orosz hadsereg a Harkiv megyei Sziminovka települést az ukrajnai háborúban az elmúlt nap folyamán – közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium.

A heti hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak törni és összesen öt települést foglaltak el. A tájékoztatás értelmében a „különleges hadművelet” övezetében több mint 8800 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A moszkvai katonai tárca a héten megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel kilenc harckocsit – köztük egy német Leopard tankot – és 122 egyéb páncélozott harcjárművet, nyolc sorozatvetőt – köztük három nyugati gyártmányút –, az Osza légvédelmi rendszer egy harcjárművét, 35 irányított légibombát, amerikai HIMARS sorozatvetők 47 rakétáját, hét Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, továbbá 1468 repülőgéptípusú drónt.

A beszámoló szerint az orosz hadsereg egy tömeges és öt csoportos csapást mért a január 17-től 23-ig tartó időszakban ukrán hadiipari üzemekre, katonai célokat szolgáló energetikai és közlekedési infrastrukturális objektumokra, lőszer- és üzemanyagraktárakra, drónok gyártásának, tárolásának és indításának helyszíneire, valamint ukrán katonák és külföldi „zsoldosok” ideiglenes állomáshelyeire. A tárca közölte, hogy mindez válasz volt az orosz polgári célpontok elleni „terrortámadásokra”.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy a Krímben őrizetbe vett két orosz állampolgárt, akik 2024-2025-ben az ukrán titkosszolgálatok utasítására vasúti és a mobilkommunikációs berendezéseket gyújtottak fel, valamint katonai adatokat szolgáltattak ki és beszámoltak tartótisztjeiknek az ukrán rakétatámadások hatásáról.