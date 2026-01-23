Albánia és Bulgária is csatlakozik a Béketanácshoz

Albánia és Bulgária is csatlakozik a Donald Trump amerikai elnök által a globális konfliktusok megoldására létrehozott Béketanácshoz.

Az albán törvényhozás csütörtökön hagyta jóvá a tiranai vezetés erre vonatkozó előterjesztését. A 140 képviselőből 110-en támogatták a csatlakozást. Edi Rama miniszterelnök különleges megtiszteltetésnek nevezte hazája meghívását a tanácsba, és Tirana jószándékának a csatlakozást, mondván, hogy az erősíteni fogja az ország szerepét a nemzetközi porondon és a helyét a globális diplomáciai tárgyalóasztalnál.

Bulgária leköszönő kormánya szintén bejelentette csatlakozási szándékát, a döntést várhatóan a jövő héten fogja jóváhagyni az ország törvényhozása.

Nikolaj Mladenov bolgár diplomatát, aki egykor az ENSZ-nek a közel-keleti békefolyamatért felelős különleges koordinátora volt, jelölték ki a Béketanács Gázai övezeti békefolyamat felügyeletével megbízott főképviselőjének. Eddig az Európai Unió tagállamai közül csak Bulgária és Magyarország csatlakozott a testülethez.