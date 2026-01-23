2026. január 23., péntek

Előd

A taekwondo is tilos az afgán lányoknak

 2026. január 23. péntek. 17:41
A tálibok szabadon engedtek egy 22 éves sportolónőt, miután az tizenhárom napot töltött egy börtönben. A vád tragikomikus: a hölgy taekwondo klubot üzemeltetett.

Afgán lányok egy taekwondo edzésen Kabulban - még 2022-ben
Fotó: AFP/Anadolu/Haroon Sabawoon

Szabadon engedtek egy 22 éves afgán lányt, aki állítólag egy hölgyeknek szóló taekwondo edzőtermet üzemeltetett Herat városa közelében - írja a BBC. Mint olvasható, a fiatal tizenhárom napot töltött börtönben. Khadija Ahmadzadát több másik személlyel együtt tartóztatták le, miután az erkölcsi- és másféle bűncselekményeket felügyelő hatóságok emberei feljelentést kaptak a tevékenységükről. A lányt azzal vádolták, hogy nem viselt „megfelelő hidzsábot”, „zenélt”, és hagyta, hogy a nemek keveredjenek az edzőtermében.

A sportklubok 2021 óta zárva tartanak a nők előtt. Az intézkedésre azt követően került sor, hogy a tálibok visszatértek a hatalomba. A szélsőségesek akkortájt azt ígérték, hogy a létesítmények újra kinyithatnak, amint létrejön egy „biztonságos környezet”, amely nem ellentétes az iszlám törvények szigorú értelmezésével. Azonban négy éve semmi effélére nem került sor, a szóban forgó sportközpontok pedig gyakorlatilag illegálisan működnek.

