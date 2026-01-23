A francia Nemzetgyűlés kezdeményezte a Muzulmán Testvériség terrorszervezetté nyilvánítását

A francia Nemzetgyűlés elfogadott egy határozatot, amely azt szorgalmazza, hogy az Európai Unió vegye fel a terrorszervezetek listájára a Muzulmán Testvériség nevű iszlamista mozgalmat. A szöveget a kormánytábor és a szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés támogatta.

Ötórányi heves vita után a szöveget, amelyet a jobbközép Köztársaságiak terjesztettek a parlament alsóháza elé, 157 szavazattal 101 ellenében fogadták el csütörtök este.

A nem kötelező érvényű határozat felkéri az Európai Bizottságot, hogy indítson eljárást „a Muzulmán Testvériség mozgalmának és vezetőinek az európai terrorszervezetek listájára való felvétele” érdekében, és arra kéri az Európai Uniót, hogy „mérje fel jogi és ténybeli szempontból a Muzulmán Testvériség nemzetek feletti hálózatát”.

A Köztársaságiak javaslattevője, Eric Pauget szerint a Muzulmán Testvériség olyan „politikai mozgalom”, amelynek célja „a saría győzelme a köztársasági törvénykezés felett”. A terrorszervezetté nyilvánítás a jobbközép képviselő szerint lehetővé tenné a finanszírozás befagyasztását és megkönnyítené az információcserét az államok között.

A szavazás után a Köztársaságiak frakcióvezetője, Laurent Wauquiez felszólította a kormányt, hogy terjessze ki a kezdeményezést európai szinten.

Bár a kormány jelezte, hogy „egyetért azzal a céllal, hogy fel kell lépni a Muzulmán Testvériség mozgalma és szeparatista ideológiája ellen”, a frankofónia minisztere, Éléonore Caroit nem támogatta a határozatot, miután jogilag gyengének ítélte a megfogalmazást.

Dominique Voynet zöldpárti képviselő, aki a teljes baloldalhoz hasonlóan a szöveg ellen szavazott, úgy vélte, hogy a vita „opportunista, nyomorúságos politikai elterelés, amely hozzájárulhat honfitársaink egy részének megbélyegzéséhez”.

Az 1928-ban Egyiptomban alapított Muzulmán Testvériség szunnita pániszlámista mozgalomnak korábban sikerült kiterjesztenie a befolyását az arab világra, de az elmúlt években a nagy arab hatalmak nyomására visszaszorult.

A mozgalmat már eddig is terrorszervezetként tartották számon Egyiptomban, ahol egy rövid időre elnököt adott az országnak – Mohamed Murszit 2012 és 2013 között –, utána azonban betiltották minden tevékenységét, és elkobozták a vagyonát. Azóta már több országban, köztük Szaúd-Arábiában is betiltották. Az Egyesült Államok novemberben vette fel a mozgalom egyiptomi, libanoni és jordániai szervezetét a terrorszervezetek listájára.